中國加速開放換取逐步撤除關稅 後續仍有挑戰
2019-11-08 11:09
經濟日報 記者周克威
／即時報導
中國商務部發表美中談判進度的部分內容，其中，美中雙方同意隨著談判進展，將逐步撤除關稅，顯示四中全會後，中國政局趨於穩定，貿易談判也獲得實質進展，若稍晚美國方面也證實此一發展，將有利於目前投資人的風險偏好持續升溫。
國內大型券商研究部門表示，美中貿易談判進展趨於順利，主因中國在市場開放的部分更加積極，除了先前的金融業解禁之外，國務院進一步宣布新一輪對外開放政策，包含金融、汽車及智慧財產權等20項，此外，中國也有意解禁美國肉品進口管制，顯然持續釋出善意，有利於貿易談判的持續推進。
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從中國方面釋出的消息，顯示第一輪談判的範圍較預期順利，因此，雙方或將取消12月15日將生效的關稅作為回應，此舉有助於緩和景氣降溫的風險；至於先前已生效的關稅是否調整，須視後續談判的進展，尤其是關係到投資技術移轉、國企及科技補貼等核心議題，屆時料將遭遇較大的阻礙。
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