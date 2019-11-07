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12強Live／四局下王柏融敲個人首安未得分 0:4落後日本

積欠工資9,000萬元 華映代表人及負責人禁止出國

2019-11-07 20:05經濟日報 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（7）日函請內政部協助對華映公司代表人及實際負責人禁止出國，希望該公司儘速發給所積欠員工今（2019）年8月至9月工資，並應依大量解僱協商共識，於年底發放資遣費等相關費用。

勞動部表示，桃園市政府勞動局於11月5日提報華映未依法給付8月至9月工資案，勞動部立即於昨（6）日依《大量解僱勞工保護法》（下稱大保法）第12條規定，召開禁止出國會議，進行審查；經委員會審查，華映積欠之勞工人數及工資金額已符合大保法第12條第1項第4款規定，同意禁止代表人及實際負責人共計2位出國。

勞動部進一步說明，華映於10月1日向桃園市政府勞動局提報大量解僱計畫書，並依法啟動大量解僱勞工相關協商程序，惟8月至9月工資迄今皆未依約給付，計有1,842名勞工遭積欠工資總金額逾新台幣9,000 萬元，經勞動局限期給付仍未給付，顯已達大保法限制出境之規定；經召開禁止事業單位代表人及實際負責人出國案件審查會，確認華映積欠之勞工人數及工資金額均已符合大保法第12條第1項第4款規定。

勞動部強調，大保法禁止出國之規定是為保全勞工債權之最後手段，呼籲華映仍應窮盡一切努力籌措財源給付勞動債權，大同公司並應負起企業社會責任，協助華映妥處相關事宜，以維護勞工應有之法定權益。

華映勞動部

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