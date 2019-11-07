還有大魚要回流！經濟部：將有2電子業、500億投資回台
2019-11-07 19:55
經濟日報 記者江睿智
／台北即時報導
台商回流強強滾，經濟部投資台灣事務所今（7）日預告，下周將排審2家上市電子業回台投資計畫，預估總計投資額將超過500億元，將使台商回台投資累計金額逼近7,000億元大關，往8,000億元邁進。
據了解，經濟部投資台灣事務所下周2家上市電子業回台投資計畫，主要為電子業上游廠商，預估下周排審投資計畫總投資金額超過500億元。經濟部台灣事務所執行長張銘斌今日拒絕進一步說明，僅說「下周就會揭曉」。
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經濟部投資台灣事務所今（7）日通過全球手機鏡頭模組軟硬複合板最大供應商「相互公司」回台投資逾33億元。截至目前止，經濟部已通過152家台商、累計投資額6,270億元，預估將可帶來55,164個本國就業機會。經濟部更預告，依目前預排審查進度，下周有望接近7,000億元大關。
經濟部指出，相互公司30年來致力發展 PCB 多樣化技術以滿足不同領域的需求，在國際供應鏈中舉足輕重。相互公司2處生產基地分別為主攻高階製程的新莊廠、江蘇常熟則中低階鏡頭模組軟硬板與CIS硬板。因應終端客戶要求將中國部分產線移回台灣，加上新一波 5G需求，決定投資33億元在新北市泰山工業區建置新廠與研發基地，預計可創造近200個本國就業機會。未來台灣泰山廠將成為集研發中心、生產、業務於一身，邁向全球化企業基地。
根留台灣加速投資行動方案昨日有2家業者投資計畫獲通過，計有逾5億元投資。截至目前止，該方案累計有18家廠商獲審查通過，累計投資逾278億元，預期創造1,887個本國就業機會。
今（7）日獲審通過適用根留台灣方案的企業有廈興國際及福華明鏡。其中，廈興國際將投入4億元在台南市仁德區新建廠房，導入100%國產機械設備轉型升級，可帶來97個本國就業機會；福華明鏡將投資1億元擴建鹿港彰濱工業區廠房，可增加10個本國就業機會。
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