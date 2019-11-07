未依約支付積欠工資 勞動部限制華映負責人出國

2019-11-07 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



華映公司日前聲請破產，但迄今未依約發給1842名員工遭積欠的工資。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 華映公司日前聲請破產，但迄今未依約發給1842名員工遭積欠的工資，勞動部表示，今(7日)已函請內政部協助禁止華映公司代表人及實際負責人出國，呼籲該公司儘速發給所積欠員工今年8月至9月的工資，並應依大量解僱協商共識，於年底發放資遣費等相關費用。

勞動部指出，華映在10月1日向桃市勞動局提報大量解僱計畫書，並依法啟動大量解僱勞工相關協商程序，不過，8月到9月工資迄今都未依約給付，總共有1842名勞工遭積欠工資，總金額逾9000萬元，經勞動局限期給付仍未給付，顯已達大保法限制出境的規定。

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勞動部說明，桃園市政府勞動局於5日提報華映未依法給付8月至9月工資案，勞動部在昨天依《大量解僱勞工保護法》第12條規定，召開禁止出國會議，進行審查；經委員會審查，華映積欠的勞工人數及工資金額已符合大保法第12條第1項第4款規定，同意禁止代表人及實際負責人2人出國。

勞動部強調，大保法禁止出國的規定，是為了保全勞工債權的最後手段，呼籲華映應窮盡一切努力籌措財源給付勞動債權，大同公司並應負起企業社會責任，協助華映妥處相關事宜，維護勞工應有法定權益。