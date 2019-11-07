人力銀行：外送員與平台間可能具備僱傭「事實」

2019-11-07 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／台北即時報導



餐飲外送員與平台的關係，近期因外送員發生事故受各界檢視。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

餐飲外送員與平台的關係，近期因外送員發生事故受各界檢視。104人力銀行在11月初再針對「曾經或目前擔任外送員」的求職會員，透過網路調查，掌握外送員工作樣態，結果發現，有77.2%的外送工作，可能具備僱傭事實。

根據調查，有53.8%的受訪者認為具備組織從屬性（差勤管理），會配合外送平台營運、接受考核獎懲，遵守公司內部團隊規範；有32.1%受訪者認為具備經濟從屬性（按期給薪），為公司的營運目的而勞動，公司按月給付報酬；有17.9%的受訪者認為具備人格從屬性（指揮監督），外送員親自上班，固定上下班，接受外送平台指揮監督。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

104人力銀行指出，各平台與外送員的實際關係仍以勞動部認定結果為準。根據勞動部職安署最新調查，foodpanda、Uber Eats、lalamove、Cutaway、Quick Pick這5家美食外送平台與外送員為僱傭關係。僅22%的受訪者認為不具備以上三種從屬關係、屬承攬關係。

104人力銀行也發現，餐飲外送平台延長服務時間，卻有過勞超限的問題，16.7%外送可能違反《勞基法》。184位外送員中，兼職占83.2%，全職占6.5%，兩者都有10.3%。若是僱傭關係，依《勞基法》規定，勞工正常工時每日不得超過8小時；每日正常工時與延長工時，合計不得超過12小時。但16.7%的全職外送員，每日工時已超過12小時。

另外，外送人員要「發大財」並不容易。調查顯示全職外送員平均每天外送10.2小時，平均每周外送44.5小時，每月收入（中位數）4.5萬，兼職外送員每月收入（中位數）7,500元。