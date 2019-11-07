受貿易戰影響 台商：現在是赴菲律賓投資的好時機

2019-11-07 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／台北即時報導



受貿易戰影響，台商赴菲投資正熱，蘇比克經濟特區直屬中央，國外投資者享多項租稅與關稅減免及投資者特別工作簽證，其中投資企業僅需負擔5%所得稅，成為東協國家中少見優惠條件。

目前許多台日韓重要企業已進駐，包含緯創、東元、東隆五金EZSET、大田等74家台商企業，包括行李拉桿廠商、包包等櫃量較大，主要出貨給歐美的傳統產業為主。台企累積投資金額達2.9億元，雇用人數達11414人。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

在蘇比克的台商大田製鞋執行董事陳丙材表示，公司在大陸已設廠30年，3年多前到菲律賓蘇比克設廠，大田以代工單一國際大廠訂單為主。目前大陸、菲律賓兩邊的產量比是一比一，但若沒有在蘇比克灣設廠，產量恐減半，雖中美貿易戰有影響，但由於在菲設廠轉移產能，讓產能不至大減。

此外，大田也隨合作夥伴的5年計畫，積極擴產布局亞洲市場，早在3年前就在尋找最適合生產的基地。

陳丙材進一步解釋，現在經商模式改變，彈性變大，也提高了應變空間，以前是先有廠才有單，現在是要先有客人才會建廠，這需要長時間準備，因此，上游廠商來菲發展是計畫之中。

廠區目前占地總面積達4萬坪，員工3000多人，接下來將擴建新廠，規模將再擴大。一般製鞋黏合可分為熱硫化黏合法與冷黏法兩種，而大田目前專注於熱硫化黏合為主的製鞋方式，產量逾百萬雙。

大田製鞋廠區經理表示，決定在蘇比克灣設廠，是因為相比印尼、柬埔寨，這裡從接單到交貨相對快速，降低許多物流成本與時間，曾有因供貨需求，最快21天就要完成所有流程。

另一位深耕在地二十多年的松玥建設董事長蘇國芳則表示，松玥今年初取得菲律賓蘇比克灣自由港區北方200公頃的土地，成立TIPO智慧生態園區。近期受中美貿易戰影響，出現大量產能轉移，蘇比克經濟特區設廠，漲幅達100%。

由於台商與陸資傳統產業為主的企業，紛紛將中國產線轉往東南亞其他國家，台商首選的越南已飽和，不少台商轉而尋求其他東南亞國家設廠，其中菲律賓的蘇比克經濟特區就成了首選，主要是蘇比克擁有理想的交通位置、良好的基礎建設與治安、充足的勞動力以上這些優勢都成為吸引台商、陸商的最佳條件。

當地業者表示，蘇比克的租金已經漲了40%，一平方公尺價格3美金成長到5美金，中美貿易戰前差不多在每平方公尺3美金，現在漲到5元，即使漲到6元還是供不應求，且房地產金額投資成長率及房價也有，房價兩年成長50%。

在經濟特區中，設廠得多為傳產、製包製鞋製衣，第一是純手工，第二是五金，第三是電子產業如緯創，雖有陸企，但以蘇比克灣來說，還是以台商為主，占90%。

目前菲律賓的工業區以南北兩邊發展，南部非常壅擠，因此企業、政府部門都想往北部遷移。目前每天有4至5家業者來詢問，受到中美貿易關係，工業區中正式簽約有5家，預訂的整個承租面積達46萬平方公尺，每天都有台商、陸商想進駐蘇比克灣。

蘇國芳強調，對於新進台商，過來菲律賓是最好的時機，現在的工資比起東南亞相對便宜，菲律賓人又便宜，其實很好教。