受貿易戰影響 台商：現在是赴菲律賓投資的好時機
受貿易戰影響，台商赴菲投資正熱，蘇比克經濟特區直屬中央，國外投資者享多項租稅與關稅減免及投資者特別工作簽證，其中投資企業僅需負擔5%所得稅，成為東協國家中少見優惠條件。
目前許多台日韓重要企業已進駐，包含緯創、東元、東隆五金EZSET、大田等74家台商企業，包括行李拉桿廠商、包包等櫃量較大，主要出貨給歐美的傳統產業為主。台企累積投資金額達2.9億元，雇用人數達11414人。
在蘇比克的台商大田製鞋執行董事陳丙材表示，公司在大陸已設廠30年，3年多前到菲律賓蘇比克設廠，大田以代工單一國際大廠訂單為主。目前大陸、菲律賓兩邊的產量比是一比一，但若沒有在蘇比克灣設廠，產量恐減半，雖中美貿易戰有影響，但由於在菲設廠轉移產能，讓產能不至大減。
此外，大田也隨合作夥伴的5年計畫，積極擴產布局亞洲市場，早在3年前就在尋找最適合生產的基地。
陳丙材進一步解釋，現在經商模式改變，彈性變大，也提高了應變空間，以前是先有廠才有單，現在是要先有客人才會建廠，這需要長時間準備，因此，上游廠商來菲發展是計畫之中。
廠區目前占地總面積達4萬坪，員工3000多人，接下來將擴建新廠，規模將再擴大。一般製鞋黏合可分為熱硫化黏合法與冷黏法兩種，而大田目前專注於熱硫化黏合為主的製鞋方式，產量逾百萬雙。
大田製鞋廠區經理表示，決定在蘇比克灣設廠，是因為相比印尼、柬埔寨，這裡從接單到交貨相對快速，降低許多物流成本與時間，曾有因供貨需求，最快21天就要完成所有流程。
另一位深耕在地二十多年的松玥建設董事長蘇國芳則表示，松玥今年初取得菲律賓蘇比克灣自由港區北方200公頃的土地，成立TIPO智慧生態園區。近期受中美貿易戰影響，出現大量產能轉移，蘇比克經濟特區設廠，漲幅達100%。
由於台商與陸資傳統產業為主的企業，紛紛將中國產線轉往東南亞其他國家，台商首選的越南已飽和，不少台商轉而尋求其他東南亞國家設廠，其中菲律賓的蘇比克經濟特區就成了首選，主要是蘇比克擁有理想的交通位置、良好的基礎建設與治安、充足的勞動力以上這些優勢都成為吸引台商、陸商的最佳條件。
當地業者表示，蘇比克的租金已經漲了40%，一平方公尺價格3美金成長到5美金，中美貿易戰前差不多在每平方公尺3美金，現在漲到5元，即使漲到6元還是供不應求，且房地產金額投資成長率及房價也有，房價兩年成長50%。
在經濟特區中，設廠得多為傳產、製包製鞋製衣，第一是純手工，第二是五金，第三是電子產業如緯創，雖有陸企，但以蘇比克灣來說，還是以台商為主，占90%。
目前菲律賓的工業區以南北兩邊發展，南部非常壅擠，因此企業、政府部門都想往北部遷移。目前每天有4至5家業者來詢問，受到中美貿易關係，工業區中正式簽約有5家，預訂的整個承租面積達46萬平方公尺，每天都有台商、陸商想進駐蘇比克灣。
蘇國芳強調，對於新進台商，過來菲律賓是最好的時機，現在的工資比起東南亞相對便宜，菲律賓人又便宜，其實很好教。
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