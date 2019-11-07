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安永CSR論壇 陳良基：企業要當人才培育者

2019-11-07 18:39經濟日報 記者程士華／台北即時報導

安永聯合會計師事務所今（7）日舉辦企業社會責任論壇，聚焦人才培育議題，科技部長陳良基表示，期許企業能要善盡培育人才的社會責任，不只當「人才使用者」，更要當「人才培育者」，讓台灣順利走入工業4.0時代。

陳良基表示，青年貧窮化、疏離、求知熱情消失，都是他認為當下人才培育最重要的問題，青年不僅與在地疏離，又與國際疏離，很多的技能學習，必須要企業來幫忙，企業需要讓學校、讓學生知道更多自己所想像的、期待的知能是什麼，讓大學生與社會、產業連結，產生被需要的感覺。

陳良基強調，企業不只要有社會責任，企業不應該只是人才使用者，他要呼籲更多企業要成為人才培育者，以此視為自身社會責任，希望國內的企業未來在人才培育上盡一分心力。

陳美伶也指出，人才培育要「對症下藥」，針對需求端出政策才能解決長期積累的學用落差議題，20幾年前她進入行政院工作時，就曾聽到產業界抱怨學用落差的問題，認為學校教出來的人才都不是企業需要的，然而時至今日，這項問題卻仍一直聽到。

陳美伶表示，過去政府的政策是以供給式的方式提供政策，未來應該要改從需求面出發，從瞭解需求開始，借助民間產學研提供之意見，才能針對問題、解決問題。

安永所長傅文芳強調，人才培育及社會企業責任皆為安永非常重視的議題，事務所已經連續四年舉辦企業社會責任論壇，本屆論壇聚焦於「人力資本」，邀集產官學各界代表分享觀點，以共同呼應聯合國永續發展目標。

科技部長陳良基（右二）表示，期許企業能要善盡培育人才的社會責任，不只當「人才使用...
科技部長陳良基（右二）表示，期許企業能要善盡培育人才的社會責任，不只當「人才使用者」，更要當「人才培育者」。
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