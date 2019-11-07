青年面臨3大問題 陳良基籲產學界應負社會責任

2019-11-07 18:22 中央社 台北7日電



科技部長陳良基。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

科技部長陳良基指出，目前的青年面臨貧窮化、與在地及國際疏離、求知熱情消失等問題，大學應負起社會責任，扮演資源的創造者，讓學生離開學校後成為一個能被社會所用的人。

科技部長陳良基今天下午受邀出席出席「安永企業社會責任論壇」，並以「產學合作培育未來人才」為題進行專題演講。

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過去曾擔任台灣大學副校長、教育部次長，如今擔任科技部長，陳良基提到雖然是不同的職務，但他一直很重視人才培育，也因此在不同的場域都持續推動相關的人才培育政策。

陳良基有感而發表示，人才是台灣的重要資源，然而目前台灣在人才培育的環節出現了一些問題，包含青年貧窮化、學生與在地及國際疏離、求知熱情消失等，他藉機向現場產學界人士呼籲，負起社會責任，為社會培養可用的人才。

陳良基表示，大學對於學生的責任，就是對於社會的責任。學校取得了社會資源後，應該透過教育讓學生能夠回饋社會的需求，大學扮演的角色並不只是社會資源的消耗者，更應該是社會資源的創造者。

除了提醒學校應該扮演的角色外，陳良基也對企業喊話，企業不應該只是人才的使用者，而應該扮演人才的培育者，學校能做的是教授專業知識，但是學生如何與產業銜接，就必須由企業協助。

陳良基表示，產業界與學界必須合作共同培育人才，而企業也應該要把解決問題、創造價值的能力，透過合作放入學校的教育之中。教育的目的就是讓人離開了這個體系之後，成為一能為社會所用的人。