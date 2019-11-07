親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

12強Live／林泓育差點轟出兩分砲 中華0:2落後日本

彰化員林驚傳女兒弒父 57歲男睡夢中遭刺不治

青年面臨3大問題 陳良基籲產學界應負社會責任

2019-11-07 18:22中央社 台北7日電

科技部長陳良基。 圖／聯合報系資料照片
科技部長陳良基。 圖／聯合報系資料照片
分享

科技部陳良基指出，目前的青年面臨貧窮化、與在地及國際疏離、求知熱情消失等問題，大學應負起社會責任，扮演資源的創造者，讓學生離開學校後成為一個能被社會所用的人。

科技部長陳良基今天下午受邀出席出席「安永企業社會責任論壇」，並以「產學合作培育未來人才」為題進行專題演講。

過去曾擔任台灣大學副校長、教育部次長，如今擔任科技部長，陳良基提到雖然是不同的職務，但他一直很重視人才培育，也因此在不同的場域都持續推動相關的人才培育政策。

陳良基有感而發表示，人才是台灣的重要資源，然而目前台灣在人才培育的環節出現了一些問題，包含青年貧窮化、學生與在地及國際疏離、求知熱情消失等，他藉機向現場產學界人士呼籲，負起社會責任，為社會培養可用的人才。

陳良基表示，大學對於學生的責任，就是對於社會的責任。學校取得了社會資源後，應該透過教育讓學生能夠回饋社會的需求，大學扮演的角色並不只是社會資源的消耗者，更應該是社會資源的創造者。

除了提醒學校應該扮演的角色外，陳良基也對企業喊話，企業不應該只是人才的使用者，而應該扮演人才的培育者，學校能做的是教授專業知識，但是學生如何與產業銜接，就必須由企業協助。

陳良基表示，產業界與學界必須合作共同培育人才，而企業也應該要把解決問題、創造價值的能力，透過合作放入學校的教育之中。教育的目的就是讓人離開了這個體系之後，成為一能為社會所用的人。

陳良基科技部

相關新聞

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:12

小客車租賃業者交部抗議：不管產業生計

2019-11-07 14:17

勞保基金撥補200億 藍委：無法阻止破產

2019-11-07 14:15

台北中型徵才 15廠商釋515職缺

2019-11-07 13:55

機械業無薪假頻傳 程泰集團董座：即日起不領薪共體時艱

2019-11-07 13:40

辨「假承攬、真雇傭」 勞部：參考原則預計下周出爐

2019-11-07 13:31

僱傭與承攬認定原則 勞動部最快11月中旬發布

2019-11-07 13:31

反送中後港人投資案大增 經部：嚴加審核

2019-11-07 11:44

Uber條款落日輔導將至 公會號召百位業者到交通部抗議

2019-11-07 11:41

陳冲指最低工資法是最低便當法 許銘春：不尊重勞工

2019-11-07 10:22

吳釗燮：我入RCEP機會不高

2019-11-07 05:53

聯合報系拿下消費者權益六大獎 「隱私網戰」報導獲殊榮

2019-11-07 02:32

美中貿戰台受惠大？ 我出口總值前9月仍衰退

2019-11-07 00:41

吳釗燮：台灣參加RCEP機會不高

2019-11-07 00:37

12月開罰輔導期不延長 Uber表達失望擔憂

2019-11-06 20:07

酪農移工試辦「卡關」 勞動部長：討論細節中

2019-11-06 20:05

環團批風機變殺鳥兇器 彰化雲林風電環評要補考

2019-11-06 18:20

鳥類廊道效用遭質疑 竹苗離岸風電初審卡關

2019-11-06 18:07

最低工資法挨批「最低便當法」 勞動部反駁：做足功夫

2019-11-06 17:50

台商回台投資桃園最熱門 科技業最多增加1萬5千工作

2019-11-06 17:14

別花太多錢在汽車上！專家曝慘痛教訓：讓你痛苦好幾年

2019-11-06 17:10

外交部：台灣會與OPIC合作具體項目

2019-11-06 14:35

有轉單效應 台灣出口仍衰退

2019-11-06 14:35

影／促台商回台 財政部：貿易戰改變台灣產業結構

2019-11-06 14:35

坐收漁翁之利！美中貿易戰 我對美出口大增

2019-11-06 14:35

汽車零組件進口關稅調降 朝野有共識

2019-11-06 14:35

陳冲：沒基本功的基本工資法 不如定最低便當法

2019-11-06 14:17

聯合國指台灣在貿易戰受惠 財長：長期來看是正面發展

2019-11-06 13:47

陳冲：沒做好基本功的最低工資法 不如制定最低便當法

2019-11-06 13:41

台中19家申請無薪假 中美貿易衝擊科技業中市僅准1家

2019-11-06 13:32

調降汽車零組件關稅 財政部初步點頭

2019-11-06 13:03

台灣168／前九月M1B、M2皆走高

2019-11-03 00:00

每周一勢／9月失業率3.8％ 微揚

2019-11-02 23:05

就業人數成長 海嘯來最低 9月年增5.8萬人

2019-11-02 23:01

員工平均年紀 升至40.1歲

2019-11-02 23:00

工作年齡人口 50年內減半

2019-11-02 22:59
看更多

熱門文章

六福皇宮新主人JR東日本笑了！台灣舊房客卻哭了？

2019-11-07 09:15

工具機業寒冬 陷無薪假風暴

2019-11-06 23:27

三星放棄屏下辨識 GIS恐丟單

2019-11-07 01:43

第一名分析師賺錢術 楊應超：秘訣只有一個

2019-11-07 12:03

搶救國產車 九項零件降關稅

2019-11-06 23:38

日本飯店卡位六福皇宫原址 在台布局一條龍

2019-11-06 20:02

機械業無薪假頻傳 程泰集團董座：即日起不領薪共體時艱

2019-11-07 13:40

三星傳導入臉部識別 台系鏈受惠

2019-11-07 01:43

彭淮南楊金龍都提過羊群效應 央行說分明

2019-11-06 20:08

久違了！SOGO周年慶人潮滿滿滿 東區商圈盛況再現

2019-11-07 11:45

半導體資本支出大戰開打 產業大者恆大成形

2019-11-07 01:43

沃旭120億綠債 金融業搶購

2019-11-07 05:37

帳號好難記？央行總裁楊金龍：正規劃手機號碼跨行轉帳

2019-11-07 15:03

外送商機夯！11/11家樂福聯手foodpanda創量販首例

2019-11-07 12:03

高額遺產稅喬不攏 2方法解決

2019-11-07 14:35

JR東日本攻台 租下六福皇宮

2019-11-06 23:29

TVBS董座陳文琦 NCC要面試

2019-11-06 23:30

夏普三路衝業績 將挹注鴻海收益

2019-11-06 23:24

12月開罰輔導期不延長 Uber表達失望擔憂

2019-11-06 20:07

建商地主合建分屋 留意稅事

2019-11-07 04:09

量販店首家推外送！ 家樂福聯合foodpanda東興店率先測試

2019-11-07 11:25

合庫團協續約 董座：明年朝加薪5％努力

2019-11-07 06:03

半導體資本支出競賽開打 帶旺設備廠商機大開

2019-11-07 01:43

吳釗燮：台灣參加RCEP機會不高

2019-11-07 00:37

看好台灣市場 IKEA第7家店座落內湖

2019-11-07 15:00

費玉清封麥告別演唱會 郭台銘帶母親到場聆聽

2019-11-06 21:05

台塑林園廠槽車起火 2分鐘內撲滅無人傷亡

2019-11-07 08:37

群益前經理人涉不當交易獲利1,500萬元遭約談 群益提告

2019-11-06 19:35

美債需求回溫 殖利率區間走勢

2019-11-07 09:51

大客戶年底庫存調整 神盾11月業績可能持續下滑

2019-11-06 21:08

南科擴建「拉攏高雄、放棄台南」?科技部:政院積極協調

2019-11-06 21:35

前經理人違反規定 群益投信：零容忍、早已免職且提告

2019-11-06 21:32

合庫金看房市 明年會更好

2019-11-06 23:21

繼光香香雞慶全球破350家門市 身分證有這些數字享七折

2019-11-07 09:07

汽車零件降關稅 車輛公會：注入強心劑

2019-11-06 23:34

特別股今歸零 安泰銀配息空間變大

2019-11-07 03:56

金融業挺綠能 投入1.2兆元

2019-11-07 05:37

吳釗燮：我入RCEP機會不高

2019-11-07 05:53

大成食品 擺脫家族化經營

2019-11-07 01:43

台電發183億元公司債 含今年首檔綠債

2019-11-06 20:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top