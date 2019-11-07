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解決學用落差 陳美伶：政策應符合需求

2019-11-07 16:28經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

國發會主委陳美伶。 圖／聯合報系資料照片
國發會主委陳美伶。 圖／聯合報系資料照片
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國發會主委陳美伶今（7）日出席安永社會企業責任論壇，聚焦人才培育議題。她表示，人才培育要「對症下藥」，針對需求端出政策才能解決長期積累的學用落差議題；面對人口結構高齡化及數位經濟時代，人力優質化提升國家競爭力亦是當前重要的功課。

陳美伶指出，台灣在兩年前出生人口就已經跌破20萬人，累計今年1至9月底也只有13萬名新生兒出生，如果不做任何事，根據國發會人口推估，到2054年恐怕就不再有2,300萬人口，因此人才培育與人力優質化是當前非常重要的功課。

陳美伶表示，人才培育的問題其實是長期積累的問題，20幾年前就曾聽到產業界抱怨學用落差的問題，認為學校教出來的人才都不是企業需要的，過了20年到現在，其實企業反應的問題還在。

陳美伶說，如今面對數位經濟時代來臨，產業轉型及升級發展是挑戰也是機會。過去政府的政策是以主動「供給式」，只要設定好政策，按計畫推廣後便能達成公務員KPI要求，但不見得實質上對社會有所助益或影響，她強調，政府政策應該改從了解需求出發，借助民間產學研提供之意見，才能針對問題、解決問題。

根據麥肯錫全球研究中心2017年發布報告指出，若以中度科技應用速度的情境推估，至2030年約有4億工作會被自動化取代，若是在極端快速科技應用之情境下，則將有高達8億工作倍自動化取代。

不過，該報告也同時推估，在人口結構高齡化、科技開發應用、再生能源與基礎建設持續投資之下，2030年也可能創造出5.5億至8.9億個新的工作機會。

從絕對數字來看，新增的工作機會數量幾乎可以彌補被取代的機會，但實際上工作性質及其所需能力並不相同，預期將有大量工作人口面臨轉職挑戰。

國發會表示，面對數位經濟時代浪潮，人才培育、促進就業為政府責任，前瞻計畫特別針對人才培育計畫編列140億元經費，打造台灣國際標竿創業聚落，吸引國際人才來台發展，促進青年創業、就業及國際產學研合作交流，協助新創與國際接軌，推動人力資本創新實踐。

陳美伶國發會

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