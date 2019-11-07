經濟部：智慧電表2025年產值達430億元

2019-11-07 14:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



經濟部今（7）日報告「智慧電網推動現況及未來規劃」指出，在智慧電表安裝進度部分，高壓大戶2.8萬戶已全數完成布建，低壓用戶目前已完成31萬戶，將持續推動，預計2020年達到100萬戶，在2024年達到300萬戶、總用電82%的目標 ，並預計在2025年帶動相關產業430億元的年產值。

經濟部今日在行政院會報告指出，智慧電網可提升再生能源穩定度，包括透過AI及大數據應用，以氣象資料進行再生能源智慧預測，另透過儲能系統應用及火力機組智慧化，達成智慧調度，提高再生能源併網穩定度 。

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經濟部指出，布建智慧電網也可加快復電速度，目前截至2019年，已累計完成2.4萬具饋線自動化開關，未來將擴大饋線自動化開關建置、強化饋線系統圖形資訊及即時監控等資訊大數據，應用AI操作自動化開關迅速隔離故障區間。

經濟部表示，藉由上述措施，要達成5分鐘內復電的目標，並針對5分鐘內復電的比例，預計在2020年能達到25%、2025年達到70%。

經濟部指出，布建智慧電網第三個功能，則為促使用戶節能，目前高壓AMI已完成全數2.8萬戶，掌握總用電60%，而低壓於2018年完成20萬戶，目前打31萬戶，預計2020年完成100萬戶，並達到2024年300萬戶、總用電82%的目標。

經濟部也表示，布建智慧電網不只能達到提升再生能源穩定度、加快復電速度及促使用戶節能三大效益，且在推動建置的同時，也可提供國內產業市場練兵機會，帶動相關產業發展，預期到2025年，可帶動相關產業年產值430億元。

行政院長蘇貞昌聽取報告後裁示，請經濟部在提升再生能源穩定度、加快復電速度及促使用戶節能持續努力，尤其在智慧電表布建部分持續加速推動，務必達成2020年底100萬戶的目標。

蘇揆也指示，針對目前已提供用戶查詢用電資料，進行最適電價方案試算等功能，請經濟部多加宣導獎勵「自己的用電自己省」，達到自主節電的目的。