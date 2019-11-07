台北中型徵才 15廠商釋515職缺

2019-11-07 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



台北市就業服務處明（8）日將在台北青年職涯發展中心舉行「薪」意相投、心連璧合中型徵才活動。其中台灣筆電大廠仁寶電腦工業股份有限公司首度參加徵才，提供了35K起薪的機構工程師、硬體工程師、專案管理及BIOS工程師職缺。

活動亮點包括總共邀請15家廠商參與，有科技業、資訊業、餐飲服務業、飯店業、生活百貨業、零售服務業、食品批發業及健康器材等行業，共提供515個工作機會，歡迎求職者現場直接面試。

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首次參加中型徵才活動廠商計有6家，其中科技業占3家，一是專業無線通訊商至鴻科技股份有限公司，提供40K以上起薪的工程師、網路工程師及研發機構主管職缺，以及35K起薪的維護工程師等職缺。

二是線上遊戲軟體開發商金波信息技術諮詢有限公司，在本次活動中釋出了起薪40K以上的前、後端工程師、QA軟體自動化測試工程師及37K起薪的服務稽核員的職缺。

三是台灣筆電大廠仁寶電腦工業股份有限公司，提供了35K起薪的機構工程師、硬體工程師、專案管理及BIOS工程師職缺。