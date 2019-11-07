北市搶先訂外送員條例 許銘春：盡快修職安法

美食外送員的權益到底如何保障，成為勞動部的重要考題，台北市勞動局率先公告《台北市外送平台業者管理自治條例》草案，並呼籲中央趕緊修法，勞動部長許銘春今（7）日在立法院衛環委員會受訪表示，近期就會修外送安全指引，強制外送平台投保，也會規定外送時需有安全配備，下一步會盡快這些規定納入職安法，但事關修法仍需要一段時間。