機械業無薪假頻傳 程泰集團董座：即日起不領薪共體時艱

2019-11-07 13:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



機械業無薪假頻傳，工具機龍頭廠程泰集團（1583）董事長楊德華今（7）日宣布，從即日起不領薪水、共體時艱；同時帶頭以個人名義，捐出10台、市價上億元的高階五軸工具機給國內大學院校，希望藉此拋磚引玉。

楊德華表示，美中貿易戰衝擊台灣工具機產業，今日《經濟日報》報導工具機廠商放無薪假，讓他很震憾，也不諱言市場真的很不好，因此決定共體時艱，「集團營收不到百億前，不領薪水，之前10月領的薪水也會退還公司」。

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另外，集團員工輪休，也從即日起取消，恢復正常上班。

對於政府一再喊要救工具機產業，楊德華也批「雷聲大，雨點小」，喊了幾個月，政府預算編列慢，但「不能等工具機業者都倒光了，才來救」！

楊德華表示，政府説要積極推動智慧機械產業，説要鼓勵國營事業及學校採購國產智慧機械，但包括歐美、日本都超越台灣許多，他擔心台灣會從A段班被擠出，「政府不做，我們業者自己來」。

楊德華宣布，將以個人名義捐出10台高階五軸工具機給國內大學院校，名單由他與教育部、科技部共同篩選，希望藉此提升學校的教育資源，也發揮抛磚引玉的效果。

程泰集團旗下程泰機械與亞崴機電，今天與中興大學簽署國際產學聯盟會員合約，正式成為中興大學國際產學聯盟會員。楊德華在會場作了以上表示。

今日簽約儀式由楊德華中興大學校長薛富盛主持，包括興大產學研鏈結中心主任林佳鋒、國際產學聯盟執行長徐新宏、工學院院長王國禎、電資學院副院長王行健；程泰集團副總裁楊丞鈞等人一同見證。