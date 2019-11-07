蔡總統：加速增辦幼幼班 托育補助可繼續到3歲

2019-11-07 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



蔡英文總統（左）在立委蘇巧慧（右二）陪同下，前往樹林訪視幼兒園。蔡總統在現場當起「蔡老師」，拿起圖卡教起小朋友說英文。記者杜建重／攝影 分享 facebook 總統蔡英文今（7）日上午前往新北市樹林區富雅幼兒園出席「小英總統陪你說故事」活動時表示，為了解決2~3歲小朋友尚未就讀幼兒園，但沒有辦法再領托育補助的空窗問題，政府將加速增辦幼幼班，讓更多小朋友可以進入就讀。另外，2到3歲小朋友的托育補助，也會繼續到3歲，解決空窗期問題。

活動前，總統接受媒體聯訪，針對托育準公共化正式上路後，2到3歲幼兒補助空窗期的問題，總統表示，托育準公共化政策在今年8月宣布以後，很多家長都覺得非常有感。今天來到富雅幼兒園，也是要見證準公共化一個非常好的範例。

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不過在執行期間，也發現許多家長反映了一個問題，就是0~2歲的小朋友，如果是在托嬰中心或由保母照顧，每個月有托育補助6,000元；3~6歲的小朋友進入幼兒園，學費也有補助；但2~3歲的小朋友，如果還由保姆或是托嬰中心照顧、沒有進入幼兒園，就沒有補助，造成家長在這段空窗期的負擔增加。

總統表示，因為家長的反映，和行政院有幾次的討論，希望能夠處理這個問題，主要就是要快速增加2~3歲小朋友就讀的幼兒園幼幼班，讓更多的小朋友可以進入。至於2~3歲的小朋友如果已經在托嬰中心或保母受照顧，還沒有進入幼兒園，6,000元的補助也會繼續到3歲，讓他們在0~6歲的過程中不會有空窗期。