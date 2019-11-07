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馬里亞納Rota Style贈獎活動又來了 分享PO文送住宿卷

2019-11-07 11:09經濟日報 記者楊文琪／即時報導

馬里亞納觀光局連辦四年的超級贈獎活動Rota Style又來囉。只要分享PO文一個動作，免打工、免換宿，就可獲得免費住宿卷！

羅塔島，被譽為是世界上最友善的島嶼，強調的是慢活的樂趣，而位於羅塔島北方的羅塔高爾夫渡假村每個房間都是海景房，具有十足的渡假風。

為慶祝馬里亞納觀光局在台成立六周年，FB官網特別推出「Rota Style 4.0」限時活動，把握機會11月30日以前，參加活動，立即送您「羅塔高爾夫渡假村住宿卷」及「羅塔島機票」大獎。

羅塔島由於平均潛水能見度高達50米以上，近年來自由潛水活動廣受矚目，2019馬里亞納觀光局海洋觀光代言人Yorko Summer讚譽：「羅塔島水下能見度清澈高達50米，我最愛的景點是海洋之心。希望這次活動可以吸引更多旅遊愛好者前來一同參與Rota Style！」

此贈獎活動自2016一推出即獲得網友熱烈迴響，超級贈獎活動，發放的是海景房住宿券，期間還會抽出羅塔島來回機票，已經連續舉辦四年，廣受網友歡迎！

北馬里亞納群島，又稱「美國屬地最棒的秘密花園」是由塞班島、天寧島、羅塔島等14個島嶼所組成。塞班島-熱情洋溢；天寧島-天賜寧靜；羅塔島-神秘悠閒。

馬里亞納觀光局連辦四年的超級贈獎活動Rota Style又來囉。只要分享PO文一...
馬里亞納觀光局連辦四年的超級贈獎活動Rota Style又來囉。只要分享PO文一個動作，免打工、免換宿，就可獲得免費住宿卷！　圖／馬里亞納觀光局提供
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觀光高爾夫機票

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