馬里亞納Rota Style贈獎活動又來了 分享PO文送住宿卷
2019-11-07 11:09
經濟日報 記者楊文琪
／即時報導
馬里亞納觀光局連辦四年的超級贈獎活動Rota Style又來囉。只要分享PO文一個動作，免打工、免換宿，就可獲得免費住宿卷！
羅塔島，被譽為是世界上最友善的島嶼，強調的是慢活的樂趣，而位於羅塔島北方的羅塔高爾夫渡假村每個房間都是海景房，具有十足的渡假風。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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為慶祝馬里亞納觀光局在台成立六周年，FB官網特別推出「Rota Style 4.0」限時活動，把握機會11月30日以前，參加活動，立即送您「羅塔高爾夫渡假村住宿卷」及「羅塔島機票」大獎。
羅塔島由於平均潛水能見度高達50米以上，近年來自由潛水活動廣受矚目，2019馬里亞納觀光局海洋觀光代言人Yorko Summer讚譽：「羅塔島水下能見度清澈高達50米，我最愛的景點是海洋之心。希望這次活動可以吸引更多旅遊愛好者前來一同參與Rota Style！」
此贈獎活動自2016一推出即獲得網友熱烈迴響，超級贈獎活動，發放的是海景房住宿券，期間還會抽出羅塔島來回機票，已經連續舉辦四年，廣受網友歡迎！
北馬里亞納群島，又稱「美國屬地最棒的秘密花園」是由塞班島、天寧島、羅塔島等14個島嶼所組成。塞班島-熱情洋溢；天寧島-天賜寧靜；羅塔島-神秘悠閒。
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