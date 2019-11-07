陳冲指最低工資法是最低便當法 許銘春：不尊重勞工
2019-11-07 10:22
經濟日報 記者陳素玲
／即時報導
前行政院長陳冲指最低工資法是最低便當法，勞動部長許銘春今（7）日表示，最低工資法對基層邊際勞工是非常重要的法律規範保障，這兩年在審議基本工資時，勞動部都有提出相關物價指數及GDP等，供予基本工資審議委員參考；本於這幾年審議經驗，在最低工資法針對未來審酌是否要提高基本工資、提高幅度為何，也都名列相關參考依據，這是非常周延審慎擬定的法案， 不應隨意的用「便當法」批評，對基本勞工也不是很尊重。
勞動部表示，「基本工資」所涉層面，不是純粹的經濟問題，必須將社會因素納入考量，每年討論基本工資前，勞動部均掌握國內外相關社會經濟數據（包括就業狀況、各業勞工工資、平均薪資等）、基本工資調整的受惠人數及企業增加的成本等資料。
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基本工資審議時，皆由全體委員通盤考量各項經濟社會指標，充分討論後獲致結論，並非媒體報導所稱，未做足基本功夫，也不是討價還價。
勞動部指出，我國近年基本工資係採溫和及穩健方式調整，對就業面並無不利影響，物價波動溫和，也帶動整體薪資成長；105年起，近三年總薪資年增率分別為0.49%、2.46％及3.82%。
109年1月1日起，基本工資月薪調升至23,800元後，確實有136萬名本國勞工受惠；基本工資時薪調升至158元，也有48萬名「時薪族」受惠。
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