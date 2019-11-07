美債需求回溫 殖利率區間走勢

2019-11-07 09:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／即時報導



美中於11月簽屬貿易協議的不確定性升溫，市場轉趨觀望，引導成熟國家公債殖利率回落，結束過去三日漲勢。此外，美國財政部標售10年期公債，需求強於預期亦加大殖利率跌勢，終場10年期美債殖利率下跌3bps至1.8283%；10年期德債則下跌2.4bps至-0.333% 。

國內大型券商研究單位指出，展望後市，觀察過去兩日美國財政部標售3、10年期公債總計650億美元的狀況，投標倍數分別創下近月次高，象徵國外央行買盤的間接投標比重雙雙回升，反映需求似有回溫的跡象，推測過去一個月各天期殖利率同步上移20~30bps，吸引低接買盤進駐，是可能的原因，此將令殖利率上檔承壓。

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當前市場對於美中貿易關係的樂觀預期，則成為殖利率的推手，綜合影響之下，預料10年期美債率轉趨橫盤整理，區間在1.70~1.90%。