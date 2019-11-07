明年歐元區可望擴大財政刺激空間 可望支撐歐股表現
2019-11-07 09:01
經濟日報 記者王皓正
／即時報導
受惠於美中貿易情勢改善及英國無協議脫歐風險降低，MSCI歐洲指數原幣計價上漲0.87%、連兩個月月線收紅且來到去年1月來新高。
展望11月，美中貿易協商進展、美國與歐盟間針對汽車關稅議題、財報及選舉等消息面仍將牽動歐股走勢，所幸11月起歐洲央行重啟每月購債200億歐元的量化寬鬆政策，市場預期明年歐元區有擴大財政刺激的空間，可望支撐歐股表現。
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尤其市場對歐洲景氣相當悲觀的預期下，花旗歐元區經濟驚奇指數自10月10日低點-87反彈至-48，另據Refinitiv統計，道瓊歐洲600大企業已公布財報者，獲利優於預期比例達59.4%、高於長期平均的50%，第3季獲利預估年減8.4%，但第4季預期將回升至7.3%。
巴克萊資本看好在資金回流及殖利率上揚環境下，年底前歐洲價值型股票領漲態勢可望延續，近期包括瑞士信貸及摩根士丹利證券也已提出建議加碼歐洲價值型股票的策略。
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