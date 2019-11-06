親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

宗教組織無法管 宮廟成中國統戰死角？

12強／先發張奕燃燒7局102球未失分 中華2:0領先委內瑞拉

貿協領軍 前進菲律賓投資超夯

2019-11-06 20:46經濟日報 記者陳書璿／即時報導

外貿協會藉舉辦菲律賓台灣形象展前，由董事長黃志芳率領業者前往菲律賓蘇比克，拜訪經濟特區主管機關Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA)副特首Mr. Renato W. Lee、大田鞋業陳丙材執行董事及松玥建設董事長暨台灣同鄉會會長蘇國芳，實地瞭解中美貿易戰後，台商在蘇比克投資現況及布局規畫。

黃志芳表示，蘇比克經濟特區是在前美軍軍事基地基礎開發而來，具有完備的機場與港口，加上與台灣距離近，成為第一波南向政策海外生產據點。近期受美中貿易戰影響，許多台商積極尋找新海外生產基地，蘇比克經濟特區再次獲得關注，貿協遂率領傳統及電子業者前往考察投資環境。

副特首Renato表示，蘇比克經濟特成立於1992年，直屬於菲國中央政府，是一個結合製造、觀光、物流功能的綜合開發區。因為是中央直屬經濟特區，投資者得享有許多優惠措施，包括多項租稅與關稅減免及投資者特別工作簽證，其中投資企業僅需負擔5%所得稅，成為東協國家中少見優惠條件。目前許多台日韓重要企業已進駐該區，其中包含緯創、大田、東元等74家台商企業。台資企業累積投資金額達2.9億美元，雇用人數達11,414人。

近年受外國投資者湧入之故，現有廠區已不敷使用，特區管理局將進行二期開發，副特首Renato估計該經濟特區進駐廠商加入仍有5至6成的成長空間。

大田鞋業執行董事陳丙材表示，2016年應客戶分散生產基地需求，前往蘇比克設廠。由於菲律賓勞動力供應充足、工資低廉平均基礎日工資6.7美元、輸往歐美市場關稅效益及原材料供應地利之便等生產優勢，該公司菲律賓廠產量不斷增加，明年還將進一步推動擴廠計畫。

看好蘇比克經濟特區發展前景，蘇國芳於特區內開發占地200公頃的蘇比克TIPO工業區，初期鎖定台商為主要招商對象，其中已有50公頃為台商預定，預計明年起將有台商陸續進駐。該工業區已取得經濟特區管理局的核發執照，同樣享有蘇比克經濟特區的各項優惠。

黃志芳提到，這波中美貿易戰影響下，許多台商紛向新南向國家移動，貿協當地外館因此獲得許多詢問，希望協助他們尋找具競爭力工業區。蘇比克因具有距離中國與台灣近、勞動生產條件優越、基礎建設完善及提供多項投資優惠等優勢，就投資出口外銷業者來說，蘇比克經濟特區是值得台商前往評估的地點。

貿協董事長黃志芳率領國內業者前往菲律賓蘇比克經濟特區，經濟特區主管機關Subic...
貿協董事長黃志芳率領國內業者前往菲律賓蘇比克經濟特區，經濟特區主管機關Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA)副特首Mr. Renato W. Lee樂觀看待經濟特區廠商進駐成長率。貿協董事長黃志芳(左起)，經濟特區主管機關Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA)副特首Mr. Renato W. Lee。記者陳書璿/拍攝
分享

台商菲律賓

相關新聞

酪農移工試辦「卡關」 勞動部長：討論細節中

2019-11-06 20:05

環團批風機變殺鳥兇器 彰化雲林風電環評要補考

2019-11-06 18:20

鳥類廊道效用遭質疑 竹苗離岸風電初審卡關

2019-11-06 18:07

最低工資法挨批「最低便當法」 勞動部反駁：做足功夫

2019-11-06 17:50

台商回台投資桃園最熱門 科技業最多增加1萬5千工作

2019-11-06 17:14

別花太多錢在汽車上！專家曝慘痛教訓：讓你痛苦好幾年

2019-11-06 17:10

無基本功的最低工資 陳冲：只是最低便當法

2019-11-06 14:36

外交部：台灣會與OPIC合作具體項目

2019-11-06 14:35

有轉單效應 台灣出口仍衰退

2019-11-06 14:35

影／促台商回台 財政部：貿易戰改變台灣產業結構

2019-11-06 14:35

坐收漁翁之利！美中貿易戰 我對美出口大增

2019-11-06 14:35

汽車零組件進口關稅調降 朝野有共識

2019-11-06 14:35

陳冲：沒基本功的基本工資法 不如定最低便當法

2019-11-06 14:17

聯合國指台灣在貿易戰受惠 財長：長期來看是正面發展

2019-11-06 13:47

陳冲：沒做好基本功的最低工資法 不如制定最低便當法

2019-11-06 13:41

台中19家申請無薪假 中美貿易衝擊科技業中市僅准1家

2019-11-06 13:32

美中貿易戰台灣受惠 王美花：對美出口增17.7%

2019-11-06 13:15

調降汽車零組件關稅 財政部初步點頭

2019-11-06 13:03

影／歐洲商會批工時紀錄僵化 勞長：要入境隨俗

2019-11-06 12:55

交通部公告 Uber條款輔導期11月30結束

2019-11-06 12:52

美推藍點計畫抗中 外交部：台美已有合作成功計畫

2019-11-06 12:03

陳冲：沒做好基本工 最低工資法只是最低便當法

2019-11-06 11:51

出勤紀錄到分鐘是舊時代思維？許銘春：希望入境隨俗

2019-11-06 11:48

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:11

影／美中貿易戰台灣最大贏家 蘇建榮：產業結構轉變

2019-11-06 11:08

陸26條影響台商回流？經部二周內提因應解決之道

2019-11-06 11:01

美中貿易台灣受益最大 王美花：對歐洲出口也可能增加

2019-11-06 10:59

財長蘇建榮談貿易戰：產業結構轉變 對台發展正面

2019-11-06 09:34

名家觀點／過去養房到老 未來以房養老

2019-11-06 00:56

2020經濟關鍵字／楊金龍選「和」 顧立雄挑韌「韌」

2019-11-06 00:51

歐商會 對離岸風電提三建言

2019-11-06 00:26

經部：RCEP將衝擊我3成貿易額

2019-11-06 00:24

離岸風電區塊開發 歐商3大建言

2019-11-06 00:03

保障外送員勞權 勞動部：齊一規範

2019-11-05 20:09

美食外送不雇用 走居間契約漏洞

2019-11-05 20:07

農村再生創意多 荷日轉型可借鏡

2019-11-05 20:06

保障承攬制外送員 勞動部祭職安法

2019-11-05 20:04

歐商盼工時有彈性 風能產業不受一例一休約束

2019-11-05 18:08

台灣168／前九月M1B、M2皆走高

2019-11-03 00:00
看更多

熱門文章

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

2019-11-06 12:44

網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

2019-11-06 12:25

別花太多錢在汽車上！專家曝慘痛教訓：讓你痛苦好幾年

2019-11-06 17:10

緋聞「掰」了台企銀總經理 誰最有機會來接？

2019-11-05 22:52

台化、南亞 下修Q4營收展望

2019-11-06 00:42

中華電推絕配方案 黏住寬頻用戶

2019-11-06 00:26

名家觀點／過去養房到老 未來以房養老

2019-11-06 00:56

經部：RCEP將衝擊我3成貿易額

2019-11-06 00:24

台積供貨華為 打亂三星CPU盤算

2019-11-06 00:36

數位帳戶夯 挑戰300萬戶

2019-11-05 23:04

彭博：台積電陷美中「夾心餅乾」

2019-11-05 23:54

總座施建安緋聞異動股價挫 台企銀董座黃博怡有話說

2019-11-06 15:24

人民幣升破7 台幣飛躍30.4元

2019-11-05 23:53

施建安掌台企銀績效讚 困緋聞常董會沒開完就走人

2019-11-05 22:43

台糖暫緩太陽光電招標

2019-11-06 00:26

陳冲：沒做好基本工 最低工資法只是最低便當法

2019-11-06 11:51

鴻海登陸參展 秀半導體實力

2019-11-06 00:37

六福皇宮原址重點燈 傳租金比過去「合理」

2019-11-06 14:21

藍營批南科三期擴編拱手讓高雄？郭國文：在台南基地

2019-11-06 15:36

半夜衝進屠宰場抓逃稅！ 來看那些年課過的萬萬稅

2019-11-06 13:18

聯發科Q3擠下高通 奪陸企最大AP供應商寶座

2019-11-06 15:27

台中19家申請無薪假 中美貿易衝擊科技業中市僅准1家

2019-11-06 13:32

宏碁攜諾華 攻AI醫療應用

2019-11-06 00:28

台塑四寶 10月業績上揚

2019-11-06 00:41

小7「嗶」LINE Pay 一卡通 享LINE POINTS 10%回饋

2019-11-06 15:57

星展銀、長榮海 推區塊鏈服務

2019-11-05 23:17

追逐亞洲高收益債？謝金河：小心下一個地雷

2019-11-06 12:15

光陽電動機車 米蘭展吸睛

2019-11-06 12:50

大立光產能有限 將專攻高階產品

2019-11-06 00:34

迎戰純網銀 傳統銀數位帳戶升至282.5萬戶、年增87%

2019-11-05 22:01

陸26條影響台商回流？經部二周內提因應解決之道

2019-11-06 11:01

浩鑫將入主暄達 跨足長照

2019-11-06 00:27

中信世界12強派對 嗨翻

2019-11-06 00:20

汽車零組件進口關稅調降 朝野有共識

2019-11-06 14:35

台積電第4季資本支出估創新高 三星同登峰

2019-11-06 09:59

台積電好威 市值突破8兆元

2019-11-06 00:37

交通部公告 Uber條款輔導期11月30結束

2019-11-06 12:52

數位存款帳戶開戶數衝破280萬戶 台新銀占逾5成

2019-11-05 22:48

專利申請 半導體奪冠、AI緊追

2019-11-05 23:38

最低工資法挨批「最低便當法」 勞動部反駁：做足功夫

2019-11-06 17:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top