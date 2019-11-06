貿協領軍 前進菲律賓投資超夯

2019-11-06 20:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／即時報導



外貿協會藉舉辦菲律賓台灣形象展前，由董事長黃志芳率領業者前往菲律賓蘇比克，拜訪經濟特區主管機關Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA)副特首Mr. Renato W. Lee、大田鞋業陳丙材執行董事及松玥建設董事長暨台灣同鄉會會長蘇國芳，實地瞭解中美貿易戰後，台商在蘇比克投資現況及布局規畫。

黃志芳表示，蘇比克經濟特區是在前美軍軍事基地基礎開發而來，具有完備的機場與港口，加上與台灣距離近，成為第一波南向政策海外生產據點。近期受美中貿易戰影響，許多台商積極尋找新海外生產基地，蘇比克經濟特區再次獲得關注，貿協遂率領傳統及電子業者前往考察投資環境。

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副特首Renato表示，蘇比克經濟特成立於1992年，直屬於菲國中央政府，是一個結合製造、觀光、物流功能的綜合開發區。因為是中央直屬經濟特區，投資者得享有許多優惠措施，包括多項租稅與關稅減免及投資者特別工作簽證，其中投資企業僅需負擔5%所得稅，成為東協國家中少見優惠條件。目前許多台日韓重要企業已進駐該區，其中包含緯創、大田、東元等74家台商企業。台資企業累積投資金額達2.9億美元，雇用人數達11,414人。

近年受外國投資者湧入之故，現有廠區已不敷使用，特區管理局將進行二期開發，副特首Renato估計該經濟特區進駐廠商加入仍有5至6成的成長空間。

大田鞋業執行董事陳丙材表示，2016年應客戶分散生產基地需求，前往蘇比克設廠。由於菲律賓勞動力供應充足、工資低廉平均基礎日工資6.7美元、輸往歐美市場關稅效益及原材料供應地利之便等生產優勢，該公司菲律賓廠產量不斷增加，明年還將進一步推動擴廠計畫。

看好蘇比克經濟特區發展前景，蘇國芳於特區內開發占地200公頃的蘇比克TIPO工業區，初期鎖定台商為主要招商對象，其中已有50公頃為台商預定，預計明年起將有台商陸續進駐。該工業區已取得經濟特區管理局的核發執照，同樣享有蘇比克經濟特區的各項優惠。