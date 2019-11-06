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景氣趨緩 10月躉售物價指數連二季走跌

2019-11-06 20:01經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

主計總處今（5）日公布10月物價概況。10月消費者物價指數（CPI）年漲0.39％，雖然看似物價平穩，但衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）卻年跌6.21%，已連二季走跌，為近46個月來最大跌幅；其中，出口物價指數更創十年來最大跌幅，跌深達-6.07%。

主計總處綜合統計處專委邱淑純表示，美中貿易紛爭導致全球景氣趨緩，國際主要機構均預測全球貿易量萎縮、需求下滑，再加上國際原油價格跌幅擴大，造成WPI連續六個月走跌，10月WPI重跌-6.21%，為近46個月最大跌幅。

其中，以新台幣計價的出口物價下跌6.07％，不僅連續12個月下跌，更創下120個月最大跌幅，前次重跌為十年前金融海嘯時期，2009年10月出口物價下跌6.99%。邱淑純說，除了全球景氣趨緩以致需求轉弱影響之外，10月新台幣升值的匯率因素也是重跌原因。

邱淑純指出，新台幣匯率由9月貶值1.22％，至10月時轉為升值0.59％，因此，不論是進出口物價，均以新台幣計價跌幅更為明顯。

10月進口物價連11個月，若按美元計價則下跌6.64％，換算成新台幣則擴大跌幅-7.18％，為46個月最大，主因礦產品、化學或有關工業產品，與塑橡膠及其製品價格下跌所致。

邱淑純分析，雖然10月出口物價跌幅創金融海嘯以來的最深跌勢，但近期隨美中貿易談判順利，預期未來全球景氣受負面影響的因素可望和緩，即便短期仍會持續走跌，但可預見跌勢將會逐漸收斂。

至於WPI大約領先消費者物價指數CPI二季，後續造成通縮壓力，邱淑純說，WPI走跌雖然包含需求面減弱的因素，但主要來自於去年原油價格基期高檔所致，預期後續跌幅將會收斂，尚無通縮疑慮。

中經院助研究員陳馨蕙表示，雖然近期CPI不至於有通縮壓力，但仍有受到WPI約制，扣除蔬果及能源的核心CPI上漲0.66%，漲勢並不顯著，理想上還是希望物價能溫和上漲。

主計總處今（5）日公布10月物價概況。10月消費者物價指數（CPI）年漲0.39...
主計總處今（5）日公布10月物價概況。10月消費者物價指數（CPI）年漲0.39％，雖然看似物價平穩，但衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）卻年跌6.21%，已連二季走跌，為近46個月來最大跌幅；其中，出口物價指數更創十年來最大跌幅，跌深達-6.07%。圖／主計總處提供
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主計總處今（5）日公布10月物價概況。10月消費者物價指數（CPI）年漲0.39...
主計總處今（5）日公布10月物價概況。10月消費者物價指數（CPI）年漲0.39％，雖然看似物價平穩，但衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）卻年跌6.21%，已連二季走跌，為近46個月來最大跌幅；其中，出口物價指數更創十年來最大跌幅，跌深達-6.07%。圖／主計總處提供
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