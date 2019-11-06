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10月躉售物價指數-6.21％ 出口物價創十年最大跌幅

2019-11-06 16:52經濟日報 記者林于蘅／即時報導

主計總處今（6）日公布10月消費者物價指數CPI），較上年同月漲0.39％，並計1至10月的平均CPI，較上年同期漲0.5％。不過，衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）連二季走跌，創近46個月最大跌幅，達-6.21%，其中，出口物價指數創十年來最大跌幅。

主計總處表示，10月CPI主要受到水果、醫療費用、旅遊團費、美容及衛生用品與個人隨身用品價格上漲所致，惟蛋類、燃氣、油料費、通訊費及3C產品價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲0.17％，再剔除能源後之總指數，即核心 CPI，亦漲0.66％。

觀察行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，平均CPI下跌0.36%，其中，以雞蛋類跌幅最大，達-19.56%，為115個月來最重跌勢，主因為去年受風災影響基期較高所致，以及近期天氣轉涼，蛋雞產量增加，以致價格跌幅更大。

七大類中以「食物類」漲1.65％最顯著，主因水果及蔬菜價格分別上漲 6.63％及1.29％所致，惟蛋類價格續跌16.05％，抵銷部分漲幅；「雜項類」也上漲1.17％，主因金飾及珠寶等個人隨身用品價格上漲所致。

另外，下跌項目中，以「交通及通訊類」項目跌3.15％較為明顯，主因油料費及通訊費分別下跌11.22％及4.94％所致。

主計總處綜合統計處專委邱淑純表示，面對美中貿易紛爭，導致全球需求下滑，再加上原油價格下跌，造成WPI指數重跌；其中，由於新台幣在10月由貶轉升，以致進口原油跌幅比較大。

WPI大約領先消費者物價指數CPI二季，後續是否對CPI造成通縮壓力，邱淑純分析，雖然國產內銷品指數連五月下跌，主因受到國際原油價格去年基期高檔所致，預期下個月也有可能會繼續跌，但跌幅將會收斂，且近期核心CPI仍為上漲趨勢，尚無通縮疑慮。

主計總處公布10月消費者物價指數（CPI），較上年同月漲0.39％，並計1至10...
主計總處公布10月消費者物價指數（CPI），較上年同月漲0.39％，並計1至10月的平均CPI，較上年同期漲0.5％。不過，衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）連二季走跌，創近46個月最大跌幅，達-6.21%，其中，出口物價指數創十年來最大跌幅。圖／主計總處提供
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主計總處今（5）日公布10月消費者物價指數（CPI），較上年同月漲0.39％，並...
主計總處今（5）日公布10月消費者物價指數（CPI），較上年同月漲0.39％，並計1至10月的平均CPI，較上年同期漲0.5％。不過，衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）連二季走跌，創近46個月最大跌幅，達-6.21%，其中，出口物價指數創十年來最大跌幅。圖／主計總處提供
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CPI消費者物價指數

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