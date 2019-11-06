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年鑑出爐 商業服務業2018年產值3.782兆元

2019-11-06 16:37經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

經濟部商業司今（6）日發表最新「商業服務業年鑑」，根據經濟部最新資料指出，2018年我國服務業產值逾10兆元，約占GDP的六成。另一方面，服務業就業人數679萬人亦占總就業人數六成，是吸納我國就業人口最高的產業。

經濟部商業司進一步指出，其中，商業範疇（包含批發、零售、餐飲及物流業）產值及就業人數均超過GDP及總就業人數的二成，可見商業服務業在經濟產出及就業人口方面都扮演著舉足輕重的角色。

此外，關於產業觀察與創新趨勢，經濟部部長沈榮津表示，商業服務業與國人日常生活習習相關，是服務「人」的產業，因此企業對於導入科技設備以提升服務溫度應不遺餘力，舉凡大數據、人工智慧、自助點餐機、智慧販賣機與自助結帳等設備，透過科技與人力間的協作，打造數位創新商業模式，改善店家的服務效率，也改變消費者購物歷程，帶來新的消費體驗，並強化消費者品牌黏著度。

商業服務業發展另一重點，則在國際市場上。沈榮津表示，我國商業服務業的拓展實力也不容小覷，從早期知名餐廳品牌到現在的手搖飲料，透過珍珠奶茶、滷肉飯等高知名度產品，打響我國美食寶島的招牌。近年來，經濟部也持續協助更多的好餐點及好品牌輸出海外市場，加深台灣美食形象，以吸引更多國外旅客訪台。

最新「商業服務業年鑑」還指出，若從服務業各類別分析，以商業服務業中批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業為最重要，產值達3.782兆元，約占整體GDP的22.07%。

服務業就業人數占總就業量為59.4 %，其中以「批發及零售業」的就業人數最多，高達190.1萬人，占總就業人口的比例達16.6%。其次是「住宿及餐飲業」， 就業人數達83.8萬人，占總就業人口的比例為7.3%。因此不論就產值或就業人口而言，商業服務業在我國經濟生產與就業方面都扮演非常重要的角色。

此外，最新「商業服務業年鑑」還指出，過去10年，我國服務業的GDP 從2009年的8.185兆元成長至2018年的10.272兆元，總共增加25.5%，而工業的GDP則從2009年的3.69兆元成長至2018年的5.89兆元，總共增加59.81%。資料顯示，這10年來我國服務業的成長力道不如工業成長，但服務業仍是我國經濟生產的主要來源。

另外，商業司也提醒，我國屬小型開放的經濟體，又多屬中小企業，易受全球經濟情勢變化影響，尤其面對美中貿易戰，在川普政府強勢主導對外貿易政策下，不僅衝擊全球貨品貿易動能與未來走勢，也牽動全球服務業的發展。因此，在「商業服務業年鑑」中提出，商業服務業的全球化佈局、數位轉型、創新商業模式、數位消費行為、人才培育、以及創新商業政策等六大解決對策。

經濟部餐飲業GDP

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