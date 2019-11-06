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別花太多錢在汽車上！ 專家曝慘痛教訓：讓你痛苦好幾年

別花太多錢在汽車上！專家曝慘痛教訓：讓你痛苦好幾年

2019-11-06 17:10聯合新聞網 綜合報導

俗話說「買車容易養車難」，擁有一輛車所需要的成本有多高？理財專家杜根（Sam D...
俗話說「買車容易養車難」，擁有一輛車所需要的成本有多高？理財專家杜根（Sam Dogen）提出十分之一法則解釋。圖／pixabay
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購買汽車這件事是不少年輕人的願望清單之一，但「買車容易養車難」，擁有一輛車需付出的隱藏成本有多高？美國一名理財專家自曝買車的慘痛經驗，並建議民眾，關於汽車的消費別超過年收入的十分之一。

根據CNBC報導，理財專家杜根（Sam Dogen）表示，很多人買車沒考慮到後續花費，以致支出超過原先預算。他提出買車的十分之一法則，也就是花在汽車上的錢，不要超過年收入十分之一，舉例來說，年收入若是6.2萬美元（約190萬元新台幣），在汽車上的錢就不能超過6200美元（約19萬元新台幣）。

杜根指出，除了新車一落地會貶值10~20%，當開車次數越多，維修費就越高，另外，其他隱藏成本包含油錢、貸款利息、保險、停車費等會「讓你痛苦好幾年」。

由於車主耗費大筆資金，也將失去其他投資的機會，例如投資股市及房地產。杜根提醒，當民眾買車價位越高，就會花更多錢在高級配備上。

杜根舉例自身經驗，表示自己當初曾買下一輛SUV，但後來每次付錢都在提醒他的愚蠢，對於沒有優先處理其他重要的事而感到遺憾，例如準備退休金或孩子的學費。經過全盤思量後，他把車子賣了並接手母親的本田汽車。

杜根表示，若已經在汽車上花超過年收入十分之一的費用，那就繼續開，直到汽車市值減少到年收入十分之一以下，但如果已經花費比年收入十分之二還高的金額，最好硬著頭皮把車賣了，還能用賣車的錢建立被動收入。

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