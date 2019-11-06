汽車零組件進口關稅調降 朝野有共識

2019-11-06 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



財政部長蘇建榮。記者杜建重／攝影 分享 facebook 為拉開國產車與進口車的成本差距，挽救國內汽車產業，經濟部提出調降汽車關鍵零組件進口關稅，朝野立委今天都表態支持。財政部長蘇建榮表示，經濟部提出的稅式支出報告沒問題，已回覆給經濟部，目前進行法制作業中。關務署長謝鈴媛表示，依據稅式支出報告，預計稅率最高從17.5%降至10%。

謝鈴媛表示，經濟部提出來的稅式支出報告中，原提出23項進口汽車零組件稅率調降，在評估後，減少為9項零組件稅率調降。

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民進黨立委江永昌今天在財政委員會質詢財政部時表示，今年8月國產車市占率首度低於進口車，國內汽車產業發出警訊。現行進口車相關關稅，進口一整台車稅率是17.5%，進口引擎竟然也是17.5%，一顆引擎的稅率等於一台車的稅率，不合理。

江永昌表示，租稅除了財政收入、公平性外，也有經濟發展的用途，應協助保護、扶植國內產業，零組件關稅若調降，也有助國內組裝廠、修理廠等市場，財經部會動作不應該再慢下去。

國民黨立委費鴻泰也表示，雖然對於政府為了選舉大灑幣，破壞財政紀律、亂開選舉支票不認同，但支持減免進口汽車關鍵零組件，希望能儘速推動，協助國內汽車產業發展，就他了解，朝野立委對此案都支持，將提出修法。

蘇建榮表示，經濟部的稅式支出報告沒問題，目前正在進行法制作業，會儘快提出行政院版修法草案，若立委提案修法，則要看提案內容並徵詢行政院的意見，看是否支持立委的提案版本。

謝鈴媛指出，一般而言進口汽車零組件稅率會比整車進口低，但自2002年以來，我國整車與引擎的稅率目前都是17.5%。因為引擎是汽車的關鍵零組件，當時希望保留空間給國內生產研發，但十幾年來國內還是要靠進口，導致外界認為引擎關稅過高。

謝鈴媛表示，依經濟部評估，9項零組件關稅調降的關稅稅損約13.26億元，但帶來的營業稅、營所稅等收入評估可增加稅收13.28億元，一減一加之下稅收會淨增加0.02億元。