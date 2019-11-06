陳冲：沒基本功的基本工資法 不如定最低便當法

2019-11-06 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



行政院前院長陳冲。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，没做好基本功夫的最低工資法，不如制定「最低便當法」。什麼是最低便當法？就是每人每天發一個便當，維持最低生活需求。很荒謬嗎？沒有基本研究的最低工資法也差不多。

報載勞動部提出「最低工資法」草案送請行政院審議，而行政院擬刪「最低工資法」20天內核定期限、不得退回的規定，引發外界的爭議及討論。經行政院表示，該法尚未正式審查，也不是優先法案，只是將「勞動基準法」的行政命令條文提昇至法律階段，對於最低工資(Minimum Wage)的本質及應審酌因素，則未觸及。

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陳冲指出，勞動部在今年8月22日釋出訊息，強調明年度基本工資調整，從勞動部審竣到行政院核定並刊登公報，僅花了5天時間，創下了歷史最快的記錄。勞動部官員表示，審議會歷年結論，除「陳冲」曾「調整」外，其餘均依會議結論核定。

陳冲表示，他2012年擔任院長時，行政院在那年核覆勞委會文件中並未「調整」審議會結論，接受審議會關於「時薪」的建議（最弱勢而無議價能力的勞工），至於「月薪」調升，則要求做好幾項統計數字的「基本功夫」後再核定，希望建立調整基本工資的「基礎建設」。

陳冲指出，勞動部不妨調卷看看當時要求的「基本功夫」是否都練好了，也可順便檢討一下決策品質的基礎。

陳冲強調，他從未主張基本工資要漲不漲，但主張勞動部在還沒有搞清楚全台有多少本國勞工實質領取基本工資、主要國家都有的Kaitz index（基本工資占平均薪資的比例）並做跨國比較以前，不該討論基本工資漲或不漲。從國家制度運作角度來看，基本問題必須要搞清楚，就制度面進行討論，不應淪為每年討價還價。

陳冲指出，不知國內有多少勞工領取基本工資，不知基本工資占平均薪資的比例，就是基本功夫不夠精熟，有如在未打樁固基的樓宇上雕樑畫棟一樣，不會長久。除提高勞健保費負擔、增加勞健保收入外，似乎白忙一場，不如制定「最低便當法」嘉惠全民。

所謂基本功夫，陳冲指出，包括領取基本工資本勞的確實人數、基本工資與所得中位數(或平均所得)的跨國比較，台灣Kaitz index公式的合理化、基本工資提升後的追蹤研究等，以確實了解全國薪資結構，以分析調升後的漣漪效應（ripple effect），進一步研究有無就行業、地區、年齡訂定不同標準的必要，並持續研究。

陳冲表示，最低工資法草案重點並不在於行政院的核定權，而是在於勞動部對最低工資有否作好基本功夫，未來的最低工資實施的影響報告內容是否值得信賴及審議會的獨立性，不應淪為喊價的場所及民粹式決議。不是多列依據指標，就表示周全。