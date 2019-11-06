陳冲：沒做好基本功的最低工資法 不如制定最低便當法

2019-11-06 13:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲。記者沈婉玉／攝影 分享 facebook 前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（6）日表示，沒做好基本功的最低工資法，還不如制定最低便當法；至於什麼是「最低便當法」？就是每人每天發一個便當，維持最低生活需求。很荒謬嗎？沒有基本研究的「最低工資法」也差不多。

陳冲指出，勞動部提出「最低工資法」草案送請行政院審議，而行政院擬刪「最低工資法」 20天內核定期限、不得退回之規定（草案第14條），隨即引發外界的爭議及討論，但經行政院表示該法尚未正式審查，也不是這個會期的優先法案（但確有此法）。

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草案只是將「勞動基準法」的行政命令條文提昇至法律階段，對於最低工資（Minimum Wage）之本質及應審酌的因素，則未觸及。

勞動部在今年8月22日釋出訊息，強調明年度基本工資調整，從勞動部審竣到行政院核定並刊登公報，僅花了5天時間，創下了歷史最快的記錄。媒體也曾報導勞動部官員表示，審議會歷年結論，除「陳冲」曾「調整」外，其餘均依會議結論核定。

陳冲說，自己在2012年擔任院長時，行政院在那年核覆勞委會文件中並未「調整」審議會結論，相反是接受審議會關於「時薪」的建議（最弱勢而無議價能力的勞工），至於「月薪」調升，是要求做好幾項統計數字的「基本功夫」後再核定，目的無非是建立調整基本工資的「基礎建設」，勞動部不妨調卷看看當時要求的「基本功夫」是否都練好了，也可順便檢討一下決策品質的基礎。

陳冲表示，自己對基本工資決策，從頭到尾沒有主張，基本工資要漲，還是不要漲，在勞動部還沒有搞清楚，全台有多少本國勞工實質領取基本工資以前，並弄清楚主要國家都有的Kaitz index（基本工資占平均薪資的比例）做跨國比較前，不該討論基本工資漲或不漲，就是從國家制度運作角度來看，基本問題還是必須要搞清楚，可惜的是他離開行政院後，卻仍沒有就制度面進行討論，依舊每年討價還價一次。

不知國內有多少勞工領取基本工資，不知基本工資占平均薪資之比例，就是基本功夫不夠精熟，有如在未打樁固基的樓宇上雕樑畫棟一樣，不會長久。除提高勞健保費負擔、增加勞健保收入外，似乎白忙一場，不如制定「最低便當法」嘉惠全民。

所謂基本功夫，包括一、領取基本工資本勞的確實人數（如此方知本勞究有多少人受惠及那些企業受衝擊，而且在此Big Data時代，不宜再用1.2%的取樣推估或以明知低報的投保薪資充數）；二、基本工資與所得中位數(或平均所得)之跨國比較，以及台灣Kaitz index公式的合理化（分子不含變動給付、分母包括變動給付等）；三、基本工資提升後的追蹤研究； 四、確實了解全國薪資結構，以分析調升後的漣漪效應（ripple effect），進一步研究有無就行業、地區、年齡訂定不同標準的必要；五、其他有關基本工資制度的持續研究（不必再說GDP將成長3%，就一半1.5%算員工的）。

陳冲認為，沒有作好基本功夫的最低工資法立法，不能改變目前調整基本工資喊價的運作，充其量又是一個順應民粹的立法。