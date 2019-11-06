台中19家申請無薪假 中美貿易衝擊科技業中市僅准1家

2019-11-06 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中即時報導



台中市議會今天進行第2次大會民政業務質詢，台中市勞工局長吳威志說，今年到目前為止共有19家工廠申請休無薪假，因中美貿易戰衝擊，其中有多家高科技廠商放無薪假，合計員工數一千多人。吳威志說，台中市獨家設置警示機制，針對瀕臨歇業、停業的業者，目前列管約500家有異常。不過勞工局表示僅同意一家放無薪假，員工約50人，其他不符規定。

外傳台中市上市公司、工具機大廠也放無薪假，勞工局表示，其實是申請勞資協調，資方提出一周放3天，但勞工不肯，由勞工局協調中。

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市議員陳本添今天質詢有關勞工放無薪假問題，他表示在基層不斷聽到有人放無薪假，吳威志表示，從1月至今共19家申請無薪假，但僅准1家。吳局長表示，不准放無薪假的工廠，員工可領到最低工資。

吳威志說，中美貿易戰考驗業者面對危機的處理能力，遭受衝擊不小。有的業者申請無薪假，但理由是訂單減少、關了某條生產線；或員工放無薪假但主管或董事長等仍領薪就不符規定，但須經過勞資會議。勞動部9月起要求所有申請無薪假的案子都必須送到中央裁定。