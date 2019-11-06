調降汽車零組件關稅 財政部初步點頭

2019-11-06 13:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



財政部部長蘇建榮。記者林伯東／攝影 分享 facebook 為了挽救國內汽車產業，經濟部提出調降九項汽車關鍵零組件進口關稅，民進黨立委江永昌今（6）日在財政委員會質詢財政部意見，財政部長蘇建榮表示，經濟部提出的稅式支出報告沒問題，已回覆給經濟部進行法制作業中，後續若有需要會由行政院召開協調會。

江永昌指出，今年8月國產車市占率首度低於進口車，等於是發出警訊，而現行針對相關關稅，進口一台車17.5%，進口引擎竟然也是17.5%，一顆引擎的稅率等於一台車的稅率，關稅在這樣的運作下出現盲點。

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江永昌表示，租稅除了財政收入、公平性外，也有經濟發展的用途，應協助保護、扶植國內產業，零組件關稅若調降，也有助國內組裝廠、修理廠等市場，財經部會不應該再慢下去。

蘇建榮對此表示，經濟部所提出的稅式支出報告沒問題，目前正在進行法制作業。

關務署署長謝鈴媛表示，經濟部提出來的稅式支出報告中，原提出23項零組件稅率調降，最後評估後，確定提出九項零組件稅率調降，調整前原稅率為5%至17.5%，調整後降至免稅至10%。

謝鈴媛指出，一般而言成車與零組件稅率會有結構合理化的情況，零組件稅率會比較低，但我國成車與引擎稅率目前都是17.5%，自2002年以來就是如此，由於引擎是汽車的關鍵零組件，當時希望保留空間給國內生產研發，但十幾年來國內還是要靠進口，導致外界認為引擎關稅過高。

依據目前經濟部評估，九項零組件關稅調降的關稅稅損約13.26億元，但帶來的營業稅、營所稅收入等評估可增加13.28億元，扣掉稅損仍有0.02億元的收益，因此財政部對於經濟部稅式支出報告沒意見，初步已經同意。

至於修法期程，財政部表示，目前正在作法制作業，也要詢問行政院意見。不過由於立委都很關注此案，國民黨立委費鴻泰表示將會提案，但財政部表示目前尚未看到委員提案，會再了解。