國產署速推地上權王中之王！ 拚今年底招標世貿三館

2019-11-06 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



加速推動地上權「王中之王」！財政部國產署署長曾國基今（6）日表示，世貿三館招標設定地上權案，原預計明年初公告，但考量交接、避免停滯期過長，時程將提前到今年12月中上網公告，預計等標期一到兩個月，希望明年新得標廠商能夠儘量「無縫接軌」。

曾國基表示，世貿三館目前展期約排到12月底，之後會陸續執行拆除，明年1月下旬會正式進入點交，希望屆時地上權招標就能夠完成。以此往回推估，預計今年11月底就會辦理估價，估價後半個月召開地上權審議小組，希望12月中就能上網公告。

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曾國基表示，希望明年世貿三館展覽結束，進行交接時，新的得標廠商也能一起進來，新廠商從得標到申請建照的空窗期，地下停車場等部分空間仍可做部分使用，停滯時間才不會過長。

不過台北市政府一直希望保留世貿三館基地作為會展空間，但曾國基表示，為了讓時程推進，希望北市府可透過「外加」方式，例如會展使用空間達多少，就可取得多少獎勵容積等，這部分北市府還在研議。

世貿三館基地位於信義計畫區松智路、松壽路口A21街廓，目前由經濟部貿易局委託外貿協會營運，租約於今年底即將到期，預定明年招標地上權。由於位處台北市政府與101大樓之間，堪稱台北市蛋黃區，占地更將近5,000坪，被稱為地上權的「王中之王」。

此外鄰近松山機場的國泰營區基地設定地上權案，原預計明年3月捲土重來，曾國基表示，此案都市計畫已經完成，時程也會提早到明年1月。

國泰營區基地市價近150億元，雖不得作住宅使用，但由於面積廣闊、交通便利，仍極具潛力，也是市場高度矚目的地上權標的。