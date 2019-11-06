美推藍點計畫抗中 外交部：台美已有合作成功計畫

2019-11-06 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ／台北即時報導



川普政府推動「藍點網絡」（Blue Dot Network）計畫，抗衡中國大陸的一帶一路。藍點計畫為美國私人資金OPIC投資，外交部長吳釗燮說，目前來看台灣沒有要投資，而是與OPIC在具體項目內進行合作，目前已有成功案例；實際上，日本也成立JPIC，「未來在合作方面應該有很多機會」。

民進黨立委王定宇在外交國防委員會上質詢，台灣在藍點計畫中是否扮演角色。吳釗燮答覆，台灣和OPIC的合作談了非常久，雙方也確認某些原則，目前將在具體特定的計畫上合作，3、4個月前在巴拉圭已有成功案例，目前正在討論其他合作計畫。

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吳釗燮說，最近OPIC改組轉型成更大規模的投資組織。王定宇詢問，其他國家也有資金投入，台灣是否也要跟進投資？吳釗燮說，「目前來看，我們沒有要加入他們的資金」。

吳釗燮表示，日本方面也成立JPIC，雙方也在討論合作，現況是還有法規面需克服，未來合作方面應該有很多機會。

美中近期磋商將簽署第一階段協議。經濟部次長王美花答覆國民黨立委江啟臣質詢時表示，經濟部每個月都統計台灣的出口數據，到今年9月為止，對中國大陸出口減少7.2%；對美國出口增加17.7%。以出口到美國的數量來看，聯合國報告指台灣是最大受益者。

王美花也說，到上周為止，回台投資的企業已經有151家，這個數量是非常驚人的。