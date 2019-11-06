陳冲：沒做好基本工 最低工資法只是最低便當法

2019-11-06 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ／即時報導



行政院前院長陳冲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院正在審議最低工資法草案，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（6）日表示，没做好基本功夫的最低工資法，不如制定「最低便當法」；勞動部應該先搞懂，國內有多少勞工領取基本工資，基本工資占平均薪資比例等，如果基本功夫不夠精熟，有如在未打樁固基的樓宇上雕樑畫棟一樣，不會長久。

陳冲表示，什麼是「最低便當法」？就是每人每天發一個便當，維持最低生活需求。很荒謬嗎？沒有基本研究的「最低工資法」也差不多。

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陳冲認為，目前最低工資法草案只是將「勞動基準法」的行政命令條文提昇至法律階段，對於最低工資（Minimum Wage）之本質及應審酌的因素，則未觸及。

歷年基本工資調整雖要送行政院核定，但行政院幾乎都照單全收，只有陳冲擔任院長時，曾經調整基本工資。

陳冲表示，他於2012年擔任院長核覆勞動部（當時為勞委會）文件中，並未「調整」審議會結論，相反是接受審議會關於「時薪」的建議，至於「月薪」調升，是要求做好幾項統計數字的「基本功夫」後再核定，目的無非是建立調整基本工資的「基礎建設」，他從頭到尾沒有主張，基本工資要漲還是不要漲，而是認為在勞動部不清楚全台有多少本國勞工實質領取基本工資，以及主要國家都有的Kaitz index（基本工資占平均薪資的比例）做跨國比較前，不該討論基本工資漲或不漲。

陳冲表示，他所謂的「基本功夫」，包括一、領取基本工資本勞的確實人數（如此方知本勞究有多少人受惠及那些企業受衝擊）；二、基本工資與所得中位數（或平均所得）跨國比較，以及台灣Kaitz index公式的合理化；三、基本工資提升後的追蹤研究； 四、確實了解全國薪資結構，以分析調升後的漣漪效應（ripple effect），進一步研究有無就行業、地區、年齡訂定不同標準的必要；五、其他有關基本工資制度的持續研究。

陳冲表示，在没有作好基本功夫的最低工資法立法，還是無法改變目前調整基本工資喊價的運作，充其量又是一個順應民粹的立法。