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影／美中貿易戰台灣最大贏家 蘇建榮：產業結構轉變

2019-11-06 11:08攝影中心 記者杜建重／台北即時報導

聯合國貿易和發展會議5日公布美中貿易戰相關報告，指出台灣是美中貿易戰最大贏家。財政部長蘇建榮上午在立法院備詢前受訪表示，貿易戰對產業結構會有很大的轉變，長期而言對台灣是正面發展。

蘇建榮指出，美中貿易戰帶來的影響，對產業結構會有很大轉變，此外紅色供應鏈與非紅色供應鏈的區隔也是趨勢之一，整體而言對台灣長遠來看是較為正面的發展。

美中貿易戰影響，蘇建榮指出，對產業結構會有很大轉變，整體而言對台灣是較為正面的發...
美中貿易戰影響，蘇建榮指出，對產業結構會有很大轉變，整體而言對台灣是較為正面的發展。記者杜建重／攝影
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聯合國貿易和發展會議公布美中貿易戰相關報告，指出台灣是美中貿易戰最大贏家。財政部...
聯合國貿易和發展會議公布美中貿易戰相關報告，指出台灣是美中貿易戰最大贏家。財政部長蘇建榮對此表示，貿易戰對產業結構有很大轉變，對台灣是正面發展。記者杜建重／攝影
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聯合國貿易發展會議公布美中貿易戰相關報告，指出台灣是美中貿易戰最大贏家。財政部長...
聯合國貿易發展會議公布美中貿易戰相關報告，指出台灣是美中貿易戰最大贏家。財政部長蘇建榮上午在立法院備詢前受訪時表示，貿易戰對產業結構會有很大的轉變，長期而言對台灣是正面發展。記者杜建重／攝影
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貿易戰紅色供應鏈

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