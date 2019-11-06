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陸26條影響台商回流？經部二周內提因應解決之道

2019-11-06 11:01經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

中共國台辦發布新對台「26條」議題今（6）日持續在立法院延燒，經濟部次長林全能表示，經濟部將於二周內提出「相關措施的因應和解決之道」，經濟部也將收集過去台商赴陸投資的失敗經驗，以及中國的欺騙行為，將相關案例整理出來，並向企業界做全面性的溝通說明。

同時，林全能也強調，針對台灣企業要到中國進行投資，未來經濟部在相關審查上也會做更嚴格的把關，並進行相關的防範。

時代力量立委徐永明今（6）日在立法院經濟委員會中質詢指出，中共國台辦4日發布新對台「26條」是劍指千億回台投資，若美中在貿易戰中又有一定的妥協，台商回流還會持續嗎？

對此，林全能答詢表示，美中貿易戰只是台商回流的導引因素之一，更多台商是基於台灣的生產製造環境優越，技術研發保障也有很嚴謹的機制。因此，經濟部評估，台商回流做高質化的投資應不會受到新對台「26條」影響，經濟部也會密切掌握大陸國台辦發布新對台「26條」的後續發展狀況。

綠營立委陳亭妃質詢時也指出，國台辦所發布新對台「26條」，根本就是「糖衣的毒藥」，針對性衝著台灣來，當吸取你（台灣）的技術後，就一腳把你踢開。

對此，林全能答詢時表示，台灣企業一定要非常小心，大陸國台辦所發布新對台「26條」，雖名為「惠台」，但實則「利中」，一定要非常小心，避免先進技術、人才、資金流到大陸去，甚至被鎖在大陸。

但，藍營立委鄭天財則說經濟部是以「有色眼光」去評論新對台「26條」，太過泛政治化，經濟部若是真心想要幫助台灣企業，就應該一條一條去檢視新對台「26條」，並做出非常明確的協助和指導，而不是都還沒有細看，就直接全部抹煞。

經濟部國台辦台商

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