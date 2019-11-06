美中貿易台灣受益最大 王美花：對歐洲出口也可能增加

2019-11-06 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



聯合國研究公布的報告顯示，美國和中國的貿易戰，台灣成為貿易轉移最大受益者，今年上半年台灣對美出口較去年同期增加42億美元，增加的部分大多是辦公室和通訊設備。對此，經濟部次長王美花今（6）日表示，這個就是按照數據來看的結果，而至今年9月，台灣對美國的出口增幅非常多，確實是來自轉單效應和台商回流，在台灣製造後再銷到美國所產生的效應。

只是，聯合國研究報告所指出的，台灣成為貿易轉移最大受益者，這是單從美國進口市場市占去看。如果加計台灣對中國大陸出口減少、全球貿易成長減緩，轉單效應仍呈現出口衰退。

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對此，王美花進一步指出，美國和中國的貿易戰，使得中國大陸的出口降了7.7%，以全球經濟情勢來看，還是受到美中貿易戰的影響，因此關於整體經濟的發展，還是要嚴肅來看待。

王美花並表示，台商回流是好事，這不僅有助於台灣對美國，甚至也有可能對歐洲等其他國家增加出口，都有可能。