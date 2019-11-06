因應中美貿易戰 嘉義縣2處工業區優先開發拍板定案
2019-11-06 10:51
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府經發處長江振瑋上午答覆議員詹琬蓁，針對中埔鄉台糖公館農場及水上鄉南靖農場，開發工業區案表示，昨天經濟部工業局開會，因應中美貿易大戰，全台6處工業區入第一階段優先開發，公館及南農場都列入優先開發，拍板定案， 2年內開發完成。
經發處說，為吸引台商回流，提供台商設廠用地，經濟部全面盤點全國台糖可供開發為工業區的土地，嘉義縣爭取水上鄉南靖農場和中埔鄉公館農場，工業局實地勘察後，已經確定進行開發的作業，未來將提供在地就業機會與促進地方的繁榮。
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南靖農場位在台一線與縣道163線、台82線快速道路附近，總面積226公頃，有四處私人聚落，部分區域正進行古蹟審議，縣府建議排除，不納入開發範圍，避免徵收遷村等爭議，經濟部現勘後已納入各方意見作整體考量，允諾2年完成開發。
公館農場周邊區域約75.43公頃，可開發產業用地面積52.8公頃，距離高鐵站只需16分鐘，緊臨國3和82快速道路，交通便利，土地單純好處理，經濟部允諾明年發包動工，2年內完成。
投資部分，1年來有「和大工業」等10家知名大廠和單位投資與設廠，投資項目有智慧機械、精密產業、航太科技、長照、醫療器材、汽車零件、文化觀光產業和食品業等，總投資金額高達287億元。
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