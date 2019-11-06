財長蘇建榮談貿易戰：產業結構轉變 對台發展正面

2019-11-06 09:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



財政部部長蘇建榮。記者林伯東／攝影 分享 facebook 聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）5日公布美中貿易戰相關報告，指出台灣是美中貿易戰最大贏家。財政部長蘇建榮今（6）日受訪時表示，貿易戰對產業結構會有很大的轉變，長期對台灣而言是正面發展。

蘇建榮指出，美中貿易戰帶來的影響，對產業結構會有很大轉變，此外紅色供應鏈與非紅色供應鏈的區隔也是趨勢之一，整體而言對台灣長遠來看是較為正面的發展。

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聯合國研究報告顯示，美中貿易戰對雙方而言造成兩敗俱傷，今年上半年美國從中國大陸進口、受關稅影響商品減少350億美元，並使美國物價上漲，損及消費者荷包；中國大陸受創最重的產業則是辦公室機器和通訊設備，對美出口下滑150億美元，隨著美國不斷調高關稅，出口損失將越來越大。

台灣則是貿易轉移最大受益者，其次則是墨西哥，歐盟、越南則緊追在後。