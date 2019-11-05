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台灣跟世界不同調 全球發明專利布局數位通訊技術最多

2019-11-05 21:36經濟日報 記者江睿智／即時報導

全球科技戰開打，發明專利布局亦是兵家必爭之地。在世界智慧財產權組織（WIPO）受理的全球發明專利，以「數位通訊」居首，「運算科技」居次，看得出來主要國家積極布局5G、及AI相關運算及應用。

經濟部統計處指出，由WIPO受理之發明專利申請情形，可看出各國專利布局領域及研究發展方向。2018年全球在WIPO發明專利總申請量之前3大技術領域依序為「數位通訊」、「運算科技」及「電子機械能源裝置」。

官員指出，在我國發明專利居首之「半導體」領域，在WIPO則排名第10；而在WIPO排名第一「數位通信」，在我國排名第五。再再顯示申請人在我國及WIPO之專利布局領域確有不同。

在WIPO受理發明專利，觀察申請國別，2018年依序為美國（占22.2%）、中國大陸（占21.1%）、日本（占19.6%）。

其中，美國以布局「運算科技」、「醫療技術」及「數位通訊」為主，中國大陸依序為「數位通訊」、「運算科技」及「電子機械能源裝置」，日本則為「電子機械能源裝置」、「運輸」及「運算科技」，顯示美、中、日三國均在「運算科技」領域積極布局，而在「數位通訊」布局較積極者則為中國大陸與南韓。

半導體智慧財產權

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