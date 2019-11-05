親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

第24號颱風娜克莉形成 未來路徑曝光

AI大浪潮來了！這項發明專利布局 將超越半導體

2019-11-05 21:34經濟日報 記者江睿智／即時報導

經濟部統計處今（5）日指出，我國發明專利申請件數連續三年成長，而我國發明專利則以布局「半導體」領域居首，「運算科技」次之，凸顯台灣在半導體及人工智慧（AI）發展上的產業優勢。

值得注意的是，隨著AI浪潮興起，近年來運算科技的發明專利布局成長快速，預期很快就會超越半導體。

發明專利是一國科技進步、經濟發展的重要指標。經濟部統計指出，在2018年逾4.7萬件發明專利中，不分本國人或外國人，以「半導體」、「運算科技」領域最多，包辦前兩名，2018年申請均逾4000件，分別占總申請量的11.1%及9.8%，「電子機械能源裝置」占6.5%，排名第三，上述三大技術領域均為我國製造業的優勢領域。

若進一步觀察外國申請人，日本及南韓在我國申請最多領域均為「半導體」；美國則在我國布局「數位通訊」、「半導體」、「運算科技」，中國大陸則以「運算科技」、「數位通訊」、「半導體」最多。

經濟部統計處官員表示，因台灣半導體產業具有競爭優勢，使得半導體主力國家如日、韓，跟進在台布局半導體發明專利，東京威力、三星都是如此。

若是觀察本國人申請，前三大技術領域依序為「運算科技」、「半導體」及「電子機械能源裝置」。官員指出，2016年開始，本國人申請運算科技發明專利件數已達1,771件，超過本國人申請半導體發明專利2,371件，排名第一。

而且本國人申請運算科技、半導體發明專利件數差距持續拉大，2018年本國人申請運算科技發明專利件數已達2,371件，半導體則為1,740件，顯示AI浪潮來臨，國人及國內企業在AI布局也大幅增加。

經濟部統計指出，我國專利新申請案件數於2012年創下85,074件的歷史高峰，其後連續四年衰退，2017年小幅回升，2018年再度回落，但仍維持7萬3,000件以上。今年1至9月申請54,511件，年增1.7%，其中以發明案件35,036件最多，占64.3%，年増2.4%，呈連續三年成長，也為台灣科技進步、經濟發展挹注動能。

半導體經濟部

相關新聞

惡劣！台南某外送平台遭控欠薪倒閉還徵人騙押金

2019-11-05 14:21

歐商盼工時有彈性 風能產業不受一例一休約束

2019-11-05 18:08

保障外送員勞權 勞動部：齊一規範

2019-11-05 20:09

美食外送不雇用 走居間契約漏洞

2019-11-05 20:07

農村再生創意多 荷日轉型可借鏡

2019-11-05 20:06

保障承攬制外送員 勞動部祭職安法

2019-11-05 20:04

台灣醫材出口逆勢成長 250家醫材商赴德參展

2019-11-05 15:08

基本工資明年調升 勞保局將逕予調高分級表

2019-11-05 14:39

明年優惠減少 電動車申請補助案件大增

2019-11-05 14:39

商研院：商業景氣明年Q1前續緩降

2019-11-05 14:39

AI將取代人類工作？唐鳳：是部分工作內容高度自動化

2019-11-05 13:06

世紀鋼轉投資與丹麥商合組公司 攻風機組件市場

2019-11-05 13:02

行政院：政府推動台商回台等政策 因應陸對台措施

2019-11-05 12:56

RCEP完成談判 經部：與台灣7成貿易已零關稅

2019-11-05 12:46

慣老闆怕了！明年起勞工打官司有這個靠山

2019-11-05 12:35

沈榮津看惠台26條：只是「口惠」、「利中」

2019-11-05 12:21

勞退分級表109年修正 影響122萬人

2019-11-05 12:19

5、60歲的人總提在台大的時候...張忠謀：美國未見

2019-11-05 12:12

行政執行破5500億 「最大欠戶」富邦銀一度欠15億

2019-11-05 11:54

Fed加大寬鬆力道 美國優高收漲聲響

2019-11-05 11:53

美債殖利率有望止跌反彈 上看1.85%

2019-11-05 10:43

Fed加大寬鬆力道 美國優高收漲聲響

2019-11-05 10:25

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:21

我國發明專利申請件數連三年成長 半導體領域居首

2019-11-05 10:11

一周期30年 謝金河：台灣正在轉折的大運上

2019-11-05 09:49

台灣168／前九月M1B、M2皆走高

2019-11-03 00:00

每周一勢／9月失業率3.8％ 微揚

2019-11-02 23:05

就業人數成長 海嘯來最低 9月年增5.8萬人

2019-11-02 23:01

員工平均年紀 升至40.1歲

2019-11-02 23:00

工作年齡人口 50年內減半

2019-11-02 22:59
看更多

熱門文章

驚傳緋聞風暴 台企銀總座施建安常董會申請退休獲准

2019-11-05 16:59

台積電Logo上的黑點代表什麼？網友「神回覆」笑翻

2019-11-05 15:30

雲端三雄訂單洗牌 廣達勝出

2019-11-04 23:33

5、60歲的人總提在台大的時候...張忠謀：美國未見

2019-11-05 12:12

日圓下探近半年新低 哈日族換匯衝一波

2019-11-05 12:48

兩類土地交易 恐課贈與稅

2019-11-04 23:29

張忠謀疾呼：留心AI衝擊帶來失業、貧富差距問題

2019-11-05 00:07

學貸免息爭議 台銀學貸累計呆帳餘額11.8億元

2019-11-05 09:42

AirPods Pro追單 台系鏈大補

2019-11-04 23:30

一周期30年 謝金河：台灣正在轉折的大運上

2019-11-05 09:49

企業OBU開戶 三階段鬆綁

2019-11-05 00:15

台企銀總座傳偷吃女秘書 財部：會妥適處理

2019-11-05 17:04

街口、LINE Pay互相轉帳再等等 明年立院再審

2019-11-04 23:23

台幣強升 攀近一年半高點

2019-11-04 23:57

UA再下修全年財測 台系鏈：訂單不受影響

2019-11-05 00:53

舊照曝光...宣明智父子檔 孩子王的教育沒規範

2019-11-05 01:10

鋼市拐點 下季將擺脫低迷

2019-11-04 23:36

行政執行破5500億 「最大欠戶」富邦銀一度欠15億

2019-11-05 11:54

全聯強攻電商 三招搶市

2019-11-05 00:18

伺服器代工毛利相對高 兵家必爭

2019-11-04 23:29

台積電的成功，中小企業怎麼複製？從3個點下手！

2019-11-05 10:49

慣老闆怕了！明年起勞工打官司有這個靠山

2019-11-05 12:35

基本工資調高 296萬勞工勞保投保薪資直接調高了

2019-11-05 15:08

美債殖利率有望止跌反彈 上看1.85%

2019-11-05 10:43

勞退分級表109年修正 影響122萬人

2019-11-05 12:19

新台幣匯率升3.4分收30.371元 逾一年四個月新高

2019-11-05 16:16

惡劣！台南某外送平台遭控欠薪倒閉還徵人騙押金

2019-11-05 14:21

金價看漲 未來六個月預測至1,600美元

2019-11-04 23:21

康控能見度 看到明年

2019-11-04 23:25

非蘋切入無線耳機 做大商機

2019-11-04 23:25

京城銀今年全年獲利 估可望「逆轉勝」重返成長

2019-11-05 00:16

陸企來台發行「寶島債」 金管會正面看待

2019-11-05 20:12

日系外資調高環球晶評等 目標價上看450元

2019-11-05 11:46

光陽電動重機 米蘭上秀

2019-11-05 00:18

2020年華航月厝 要把台灣最美的風景讓旅人看見

2019-11-05 12:32

政院科技會報聚焦數位經濟 張忠謀提建言

2019-11-04 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top