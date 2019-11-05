AI大浪潮來了！這項發明專利布局 將超越半導體

2019-11-05 21:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／即時報導



經濟部統計處今（5）日指出，我國發明專利申請件數連續三年成長，而我國發明專利則以布局「半導體」領域居首，「運算科技」次之，凸顯台灣在半導體及人工智慧（AI）發展上的產業優勢。

值得注意的是，隨著AI浪潮興起，近年來運算科技的發明專利布局成長快速，預期很快就會超越半導體。

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發明專利是一國科技進步、經濟發展的重要指標。經濟部統計指出，在2018年逾4.7萬件發明專利中，不分本國人或外國人，以「半導體」、「運算科技」領域最多，包辦前兩名，2018年申請均逾4000件，分別占總申請量的11.1%及9.8%，「電子機械能源裝置」占6.5%，排名第三，上述三大技術領域均為我國製造業的優勢領域。

若進一步觀察外國申請人，日本及南韓在我國申請最多領域均為「半導體」；美國則在我國布局「數位通訊」、「半導體」、「運算科技」，中國大陸則以「運算科技」、「數位通訊」、「半導體」最多。

經濟部統計處官員表示，因台灣半導體產業具有競爭優勢，使得半導體主力國家如日、韓，跟進在台布局半導體發明專利，東京威力、三星都是如此。

若是觀察本國人申請，前三大技術領域依序為「運算科技」、「半導體」及「電子機械能源裝置」。官員指出，2016年開始，本國人申請運算科技發明專利件數已達1,771件，超過本國人申請半導體發明專利2,371件，排名第一。

而且本國人申請運算科技、半導體發明專利件數差距持續拉大，2018年本國人申請運算科技發明專利件數已達2,371件，半導體則為1,740件，顯示AI浪潮來臨，國人及國內企業在AI布局也大幅增加。

經濟部統計指出，我國專利新申請案件數於2012年創下85,074件的歷史高峰，其後連續四年衰退，2017年小幅回升，2018年再度回落，但仍維持7萬3,000件以上。今年1至9月申請54,511件，年增1.7%，其中以發明案件35,036件最多，占64.3%，年増2.4%，呈連續三年成長，也為台灣科技進步、經濟發展挹注動能。