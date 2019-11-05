達麗營收創新高 明年先蹲後跳、2021再攀高峰
2019-11-05 20:58
經濟日報 記者黃阡阡
／即時報導
達麗建設（6177）今（5）日法說會指出，今年營收前3季衝上58.99億元，已創歷史新高，主要受惠總銷58億元「全民萬歲」交屋挹注，加上處分土地貢獻，今年整體營運不看淡，且按照目前達麗推案進度， 2021年開始連續3年，年營收可望再攀百億元新高紀錄。
達利建設指出，今年主要受惠總銷58億元「全民萬歲」交屋挹注，推升達麗營收的亮眼成績，再從營收占比來看，截至第3季約有78%來自南部建案，21%來自北部建案，上半年毛利率維持在25.81%，至於第4季還有兩成屋案「達麗101」、「達麗世界灣」銷售可再挹注營收。
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達麗前3季營收達58.99億元，較去年同期大增736%，上半年稅後純益來到7.08億元，相較去年同期虧損8200萬元，整體營運轉虧為盈，上半年每股稅後純益2.8元。
達麗建設今年推案依舊是全台布局，其中北部以新北市為重心，第4季在三重仁信段推出「達麗大景匯」，目前銷售達2成，預計明年下半年完工交屋，此外，明年還有總銷12億元、已完銷的高雄案「達麗漾CITY」可望完工入帳。
近年的經營策略上，達麗推案分別再北中南布局分散風險，並以低於屋量策略擴取市占，加快周轉速度以提升效能；以今年來看，達麗分別在高雄、台南、台中取得3塊土地，另外，今年2月美國KODA案歷時一年動土開工，台中、高雄、新北也有3案陸續開工，第3季位於高雄岡山的商場也正式動土。
目前推案進度，達麗在手共有18個建案，以完工進度來看，明年營收應略低於今年表現，不過2021年開始連續三年，達麗將上看百億元營收。
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