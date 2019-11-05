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歐洲商會：改革勞基法 彈性工時利產業發展

2019-11-05 19:59經濟日報 記者林于蘅／即時報導

歐洲商會今（5）日發表2020年政策建議書，指出台灣面臨技術與非技術勞工雙缺，應進一步改革勞基法，將工時法規彈性化，並提供風能產業不受不受一例一休約束，以有效吸引並留住人才，支持多元型態的產業發展。

歐洲商會表示，生產力並非靠時鐘衡量，績效也非以工時評估，以法律嚴格規定企業紀錄工作時數，屬於舊產業時代的思維，甚至要記錄到分鐘，形成勞資互不信任的氛圍，阻礙產業發展。

歐商建議，政府應給予企業與員工更大的空間，提供工作時數與條件上的彈性，信任公司雇主能與員工達到好的協議，讓員工不必在辦公室工作就能提高最好的生產力。

其中，歐商特別強調，離岸風電產業不可能以每日八小時的工時限制，盼能不受勞基法第36條「一例一休」的約束，才能讓風能業者安排休假班表，以符合離岸工程的工作需要。歐商指出，目前勞動部已經放寬對台電的規範，但離岸風電不是只有台電要做，盼能一倂鬆綁給整體產業。

此外，歐商人力資源委員會主席許修豪表示，台灣正面臨嚴重人才外流，政府已經做許多努力，包括已上路的《外國專業人才延攬及僱用法》，以及還在立法院的《新經濟移民法》草案，盼立法機關加快腳步，順利審查通過。不過，歐商認為，該法規與現行法規有所重疊，應再加以簡化，讓外國人能夠輕易理解，同時也應降低申請門檻。

歐洲在台商務協會（ECCT）5日發表歐洲商會2020年建議書。圖／歐商提供
歐洲在台商務協會（ECCT）5日發表歐洲商會2020年建議書。圖／歐商提供
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離岸風電工時

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