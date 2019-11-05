離岸風電區塊開發 歐洲商會提三建言

2019-11-05 19:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



政府明年將公告離岸風電區塊開發辦法，歐洲商會（ECCT）今（5）日提出三大建言，一、呼籲政府釋出更多區塊開發容量，二、遴選時，將國產化要求改以總價占比評量，三、盼明年風電躉購費率維持今年水準，不要再調降。

歐洲商會今日發布2020年度政策建議書。在能源方面，歐商肯定台灣擁抱能源轉型，但仍應進一步改革能源政策，包括修法解除電力市場管制，允許再生能源設置、銷售與使用的多種商業營運模式等。

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此外，針對離岸風電區塊開發，歐商指出，台灣政府推動離岸風電以「示範風場、潛力場址、區塊開發」三階段策略，目前政府在第三階段的區塊開發規劃2026年起以每年釋出1GW，至2030年共有5 GW，再加上潛力場址的5.5 GW，共計2030年達到10.5GW總目標。

歐商認為，台灣有潛能開發更多，應調高長期目標。歐商風能委員會聯合主席王雲怡指出，台灣在離岸風電的潛力至少有20GW至30GW的水準，盼政府調高2030年10.5GW目標，並將2030年後的開發計畫說明清楚。

歐商憂心，區塊開發已是台灣政府目前明確的第三階段，是否是最後階段，區塊開發結束後便不再開發，盼政府能說清楚「區塊開發」後的風電發展計畫。

另外，歐商建議政府在區塊開發遴選時，在國產化的評比部分，能將過去潛力場址以「項目」的要求，改為以「總價占比」，考量國產化採購占總價的占比，提供開發商更多彈性空間。

有關上周經濟部能源局召開再生能源躉購費率座談會，明年陸域和離岸風電的躉購價平均恐調降5到10%；歐商認為，這樣的降幅仍太大，不利於長期穩定的發展架構，盼台灣政府重新考慮，將費率維持在今年的水準，不要再調降。