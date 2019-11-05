保障外送員勞權 勞動部：齊一規範

2019-11-05 20:09 台灣醒報 記者戴美齡╱台北報導



「立委林靜儀呼籲，針對外送僱傭與承攬關係規範應名實相符，才能有效保障外送員勞權。」(Photo by戴美齡/台灣醒報)) 分享 facebook 外送員勞權問題持續發燒，勞動部表示，中央將朝勞權以及職安兩大方向作出齊一規範，並鼓勵外送員加入工會，捍衛自身權益。不過有專家點明，外送員在加入工會前，宜先確認工會類別是否與外送員職業相同，才不會最後求助無門。

業者須負社會責任

勞動部職安署日前針對國內現有9家外送平台業者展開專案勞檢，認定其中5家業者與其外送員間的勞務關係為僱傭制，接連爆出相關勞動法規爭議，相關勞權問題也浮上檯面。對此，立委林靜儀與鍾孔炤邀請學者專家與外送員，於5日舉行「網路訂餐平台外送員勞動權益保障」公聽會。

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勞動部次長林明裕指出，隨著零工與數位經濟迅速崛起，社會也希望能提升對相關職業安全的保障。目前除了採取個案認定，整體食品外送員的安全也需要透過行政指導，故勞動部已經在10月訂定發布《食品外送作業安全指引》，與業者合作共同負起責任。

林明裕說，勞動部鼓勵企業擔起社會責任，像是透過APP設計，將外送員安全納入派單考量，也可以透過自律，為旗下夥伴進行加額保險。而未來中央也將針對勞動權利以及職業安全兩大政策方向，作出齊一規範，以保障全台超過4萬5千名外送員的權益。

加入工會 有用嗎？

談到外送員勞權，從事將近3年外送員工作的蘇柏豪指出，目前不管是承攬或僱傭，大多數的平台都還沒有給予最基本的保障。「現在法規面上，只有台北市研擬的《外送平台業者自治條例草案》有強制納保，但職災補貼等仍沒有囊括在內，保障遠遠不夠。」蘇伯豪呼籲，這不只是地方勞工局，勞動部也應擔起相關責任。

為了捍衛基礎勞工權益，政府也鼓勵外送員加入職業工會，但勞動關係學教授李健鴻卻點出，某些工會的成立宗旨和會員本業跟外送員明顯不符，像是有百貨公司工會、大貨車駕駛職業工會等都在招攬會員，屆時若是要申請職災給付，這些外送員成員是否符合勞保局定義的本業範圍，恐有疑慮。

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