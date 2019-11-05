美食外送不雇用 走居間契約漏洞

2019-11-05 20:07 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



5家美食外送平台被認定為「假承攬、真僱傭」後，可能轉為「假居間、真僱傭」，且將無法條可管！文化大學勞工關係學系教授李健鴻5日於「美食外送員勞權保障公聽會」表示，針對林靜儀等立委擔心，業者會繼續往承攬發展，讓政府難以規範，但他判斷，未來業者可能轉而走向「居間契約」（仲介、介紹人）。

改申請失利就業

李健鴻舉105年「某知名清潔平台業者」轉換為「居間契約」的案列說明，當時經清潔員申訴後，勞動主管機關認定為「假承攬真僱傭」並開罰，經平台業者訴願後，再次被確認為「僱傭關係」。

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之後，這間清潔平台業者並未往承攬制發展，而是直接向雙北市政府申請為「私立就業服務機構」，並在獲得核准後，與旗下清潔員改簽「居間契約」，也就是僅擔任媒介、仲介，以規避勞基法。

該如何防範「假居間、真僱傭」？李健鴻指出，私立就業服務機構由《就業服務法》加以規範，像是《就服法》40條就有明列20項違法情況，但其中不包括「假居間真僱傭」的違法情況，也就是說，政府面對「假居間、真僱傭」將無法可管。

組工會未必有用

針對「外送員將來若組成工會，是否具有《團體協商法》與《勞資爭議處理法》賦予的法律資格？」李健鴻認為，前者有協商資格較無疑義、後者則因《勞資爭議處理法》只適用於僱傭關係，狀況複雜。

雖然「政府鼓勵外送員加入工會」，李健鴻提醒，外送員須提防加入的工會與外送行業是否相符，否則事故發生後將無法順利向勞保局申請保險給付。例如，過去已有某百貨零售、大貨車駕駛職業工會開始招攬外送員加入。

工會須名實相符

「政府以協助成立工會解當前燃眉之急，但仍須提防被有心人士從中謀利！」李健鴻強調，地方勞工局審查工會成立申請時，須慎核工會申請者是否「真的是外送員」，否則又會淪為「收了會費卻不做事」的工會。他提到，目前已發生，「某位既有職業工會負責人再向地方勞工局遞件申請成立新工會」的謀利模式，李健鴻高度懷疑，如此的職業工會對外送員權益並無保障。

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