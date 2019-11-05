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荷蘭力挺台灣，我們卻對中共危機視而不見？

農村再生創意多 荷日轉型可借鏡

2019-11-05 20:06台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

松菸5號倉庫的農村示範計畫發表會，水保局副局長林長立於會中說明。（photo b...
松菸5號倉庫的農村示範計畫發表會，水保局副局長林長立於會中說明。（photo by施凱文/台灣醒報）
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「我們當然也可以跟大自然對抗，但人類往往是輸家。」監察委員林盛豐拍紀錄片《農村的遠見》時深入荷蘭、德國及日本，探討如何以健全的規劃支持農村轉型，包括只販售當地小農產品的日本「道之驛」及荷蘭「還地於河」等計畫。他指出：「台灣必須轉換思維，農村要變成更好的農村，而不是變成城市。」

農村再生與規劃

5日的松山文創5號倉庫裡，擺滿了各項由水土保持局輔導農民而誕生的產品。包括在屏東地層下陷區域，政府設置太陽能光電板，農民在板下灑播蚯蚓土壤種植的番茄及香莢蘭等作物。監委林盛豐表示：「大家都說水保局不可能跳入新創產業，但我跟林長立副局長認識很久，對他們有信心。」

林盛豐因拍攝紀錄片《農村的遠見》時深入荷蘭、德國及日本等國農村，看到健康的農民及鄉村是如何為國家帶來正面的影響力。他指出：「一個國家的偉大不在於城市的大樓有多壯麗，而是當人們走入鄉下及農村看到健康、有規劃的環境，那樣才是真的先進。」

農民在屏東地層下陷區域栽種的農作物。（photo by施凱文/台灣醒報）

翻轉農村的概念

「我們當然也可以跟大自然對抗，但人類往往都是輸家。」紀錄片中，荷蘭政府以國家建設資源支持農村轉型，提出「還地於河」計畫，將曾經填補供人類使用的土地重新規劃給河水流過，以此防洪又將提防融入其中提升環境美學。

林長立副局長也表示：「一旦沒人支持文化與傳統，它們就會消失。」政府先補助青年提出農村計畫，吸引青年的回流及投入，之後更要將成熟的當地農業企業化；也以獎勵友善耕作、與在地農民訂定契約及產業平台機制等，讓小農得到實質保障。

林盛豐強調：「大家必須要轉換思維，農村是要變成更好的農村，而不是要農村變成城市。」最後他舉例，於國外參訪時，聊天中荷蘭人不禁好奇台灣農民是種什麼，導致農地的價格昂貴，他也開玩笑表示，「台灣農村是種農舍」。

【更多精采內容，詳見

農民荷蘭紀錄片

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