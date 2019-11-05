保障承攬制外送員 勞動部祭職安法

2019-11-05 20:04 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



勞動部次長林明裕表示，將透過「職安法系法規授權命令」，保障承攬制外送員的權益。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 若讓5家僱傭制美食外送業者成功調整為「真承攬」，將讓外送勞工自行承擔工作風險！立委林靜儀5日舉辦「網路訂餐平台外送員勞動權益保障」公聽會，並強調承攬制外送員的權益也應受保障。勞動部次長林明裕則說，將以適用於僱傭制與承攬制的《職業安全法》，訂定「職安法系法規授權命令」，給予所有外送員保障。

型態不同程度不同

「在數位經濟下，勞動型態有很多不同變形，政府須依據新經濟的各型態，訂定不同程度的保障。」台北科技大學智慧財產權研究所副教授江雅綺表示，例如德國推行的「類勞工」制度，規定勞工的收入若有5成來自同一家企業，該企業就該負擔「部分僱主責任。」

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受邀出席的林明裕表示，勞動部正透過相關行政指導，著手保障外送員各項權益，如10月時已頒布「食物外送安全指引」，並召集平台業者洽談。加額保險方面，雖然業者本身有意願，「但光靠業者自律不行，勞動部會再訂定強度更高的行政命令，予以規範。」

而勞檢遭職安署認定具有組織從屬性的App管理方面，已與業者溝通，在App設計中加入安全系數的考量，避免發生疊單與搶單的狀況。林明裕補充，若是出現一天內工作超過15小時的狀況，顯然就不合理。

勞動部：訂行政命令

林明裕表示，勞動部4日已由部長許銘春召開美食外送會議，會後決議出兩大政策方向：勞動權利、社會安全。而針對林靜儀擔憂的「承攬形式外送員，是否符合職安法認定的『工作場所負責人』？」林明裕回應，在勞雇關係還不明確時，勞動部將透過「職安法系法規授權命令」，訂定出位階較高的措施標準，儘速保障外送員權益。

此外，林明裕表示，「零工經濟」提供另一種工作方式，給予愛冒險的年輕人發揮的空間，民眾也不必存有太多負面印象。比方說，從業三年的外送員蘇先生，拼命接單的情況下，一個月可賺8~9萬元，零工經濟確實是一個機會！

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