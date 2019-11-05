親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

12強Live／八上陳禹勳接棒中繼無失分 6:1領先波多黎各

荷蘭力挺台灣，我們卻對中共危機視而不見？

保障承攬制外送員 勞動部祭職安法

2019-11-05 20:04台灣醒報 記者張元融╱台北報導

勞動部次長林明裕表示，將透過「職安法系法規授權命令」，保障承攬制外送員的權益。（...
勞動部次長林明裕表示，將透過「職安法系法規授權命令」，保障承攬制外送員的權益。（photo by張元融／台灣醒報）
分享
若讓5家僱傭制美食外送業者成功調整為「真承攬」，將讓外送勞工自行承擔工作風險！立委林靜儀5日舉辦「網路訂餐平台外送員勞動權益保障」公聽會，並強調承攬制外送員的權益也應受保障。勞動部次長林明裕則說，將以適用於僱傭制與承攬制的《職業安全法》，訂定「職安法系法規授權命令」，給予所有外送員保障。

型態不同程度不同

「在數位經濟下，勞動型態有很多不同變形，政府須依據新經濟的各型態，訂定不同程度的保障。」台北科技大學智慧財產權研究所副教授江雅綺表示，例如德國推行的「類勞工」制度，規定勞工的收入若有5成來自同一家企業，該企業就該負擔「部分僱主責任。」

受邀出席的林明裕表示，勞動部正透過相關行政指導，著手保障外送員各項權益，如10月時已頒布「食物外送安全指引」，並召集平台業者洽談。加額保險方面，雖然業者本身有意願，「但光靠業者自律不行，勞動部會再訂定強度更高的行政命令，予以規範。」

而勞檢遭職安署認定具有組織從屬性的App管理方面，已與業者溝通，在App設計中加入安全系數的考量，避免發生疊單與搶單的狀況。林明裕補充，若是出現一天內工作超過15小時的狀況，顯然就不合理。

勞動部：訂行政命令

林明裕表示，勞動部4日已由部長許銘春召開美食外送會議，會後決議出兩大政策方向：勞動權利、社會安全。而針對林靜儀擔憂的「承攬形式外送員，是否符合職安法認定的『工作場所負責人』？」林明裕回應，在勞雇關係還不明確時，勞動部將透過「職安法系法規授權命令」，訂定出位階較高的措施標準，儘速保障外送員權益。

此外，林明裕表示，「零工經濟」提供另一種工作方式，給予愛冒險的年輕人發揮的空間，民眾也不必存有太多負面印象。比方說，從業三年的外送員蘇先生，拼命接單的情況下，一個月可賺8~9萬元，零工經濟確實是一個機會！

【更多精采內容，詳見

外送員勞動部

相關新聞

基本工資調高 296萬勞工勞保投保薪資直接調高了

2019-11-05 15:08

惡劣！台南某外送平台遭控欠薪倒閉還徵人騙押金

2019-11-05 14:21

歐商盼工時有彈性 風能產業不受一例一休約束

2019-11-05 18:08

保障外送員勞權 勞動部：齊一規範

2019-11-05 20:09

美食外送不雇用 走居間契約漏洞

2019-11-05 20:07

農村再生創意多 荷日轉型可借鏡

2019-11-05 20:06

台灣醫材出口逆勢成長 250家醫材商赴德參展

2019-11-05 15:08

基本工資明年調升 勞保局將逕予調高分級表

2019-11-05 14:39

明年優惠減少 電動車申請補助案件大增

2019-11-05 14:39

商研院：商業景氣明年Q1前續緩降

2019-11-05 14:39

AI將取代人類工作？唐鳳：是部分工作內容高度自動化

2019-11-05 13:06

世紀鋼轉投資與丹麥商合組公司 攻風機組件市場

2019-11-05 13:02

行政院：政府推動台商回台等政策 因應陸對台措施

2019-11-05 12:56

RCEP完成談判 經部：與台灣7成貿易已零關稅

2019-11-05 12:46

慣老闆怕了！明年起勞工打官司有這個靠山

2019-11-05 12:35

沈榮津看惠台26條：只是「口惠」、「利中」

2019-11-05 12:21

勞退分級表109年修正 影響122萬人

2019-11-05 12:19

5、60歲的人總提在台大的時候...張忠謀：美國未見

2019-11-05 12:12

行政執行破5500億 「最大欠戶」富邦銀一度欠15億

2019-11-05 11:54

Fed加大寬鬆力道 美國優高收漲聲響

2019-11-05 11:53

美債殖利率有望止跌反彈 上看1.85%

2019-11-05 10:43

Fed加大寬鬆力道 美國優高收漲聲響

2019-11-05 10:25

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:21

我國發明專利申請件數連三年成長 半導體領域居首

2019-11-05 10:11

一周期30年 謝金河：台灣正在轉折的大運上

2019-11-05 09:49

台灣168／前九月M1B、M2皆走高

2019-11-03 00:00

每周一勢／9月失業率3.8％ 微揚

2019-11-02 23:05

就業人數成長 海嘯來最低 9月年增5.8萬人

2019-11-02 23:01

員工平均年紀 升至40.1歲

2019-11-02 23:00

工作年齡人口 50年內減半

2019-11-02 22:59
看更多

熱門文章

驚傳緋聞風暴 台企銀總座施建安常董會申請退休獲准

2019-11-05 16:59

台積電Logo上的黑點代表什麼？網友「神回覆」笑翻

2019-11-05 15:30

雲端三雄訂單洗牌 廣達勝出

2019-11-04 23:33

5、60歲的人總提在台大的時候...張忠謀：美國未見

2019-11-05 12:12

日圓下探近半年新低 哈日族換匯衝一波

2019-11-05 12:48

張忠謀疾呼：留心AI衝擊帶來失業、貧富差距問題

2019-11-05 00:07

兩類土地交易 恐課贈與稅

2019-11-04 23:29

學貸免息爭議 台銀學貸累計呆帳餘額11.8億元

2019-11-05 09:42

AirPods Pro追單 台系鏈大補

2019-11-04 23:30

一周期30年 謝金河：台灣正在轉折的大運上

2019-11-05 09:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top