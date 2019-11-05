樺晟世紀與Welcon合組公司 搶國際風機組件市場

2019-11-05 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



樺晟今（5）日宣布，旗下「樺晟世紀離岸風塔鋼構」與全球風力發電風塔製造領航者丹麥商Welcon合組公司，搶攻國際風機組件市場。樺晟近年專注於產業升級與轉型，投入鋼結構與設備拓展相關業務。為響應台灣生產風電所需相關鋼結構產品，之前與世紀鋼日前合資成立樺晟世紀，積極進入風電市場。

丹麥商Welcon是世界第一的離岸風塔產品的供應商，全球市占率60%以上；此外，該公司也是Stiesdal Offshore Technologies A/S（以下簡稱Stiesdal）全球唯一製造銷售授權公司。

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Stiesdal是全球第一個專門從事「海上風力發電領域技術開發」和創新成功開發「浮動式離岸風機」的公司，是由發明全球第一座風機，有風機之父稱譽的丹麥籍HENRIK STIESDAL所創辦，該公司之創新技術亦由Stiesdal先生所主導研發，公司及產品皆以其姓氏命名，主要設計生產低成本的浮動式離岸風機和固定式離岸風塔設施。

該技術特別是可以應用在深水海域、地震帶區域及海床地質較差的風場，可大幅增加全球離岸風場於上述區域開發的可行性，擴大離岸風場的可開發面積，進而提高台灣與全球綠電的可供給量與整體風電市場商機。

根據國際市調機構BIS Research 研究指出，到2023 年全球離岸風電商機可達 504.5 億美元，2018~2023年的年複合成長率更高達15%。樺晟世紀日前已標得台中港離岸風機製造專區18餘公頃土地20年租用權，將以Welcon的設計規畫建議，進行設計建廠與購置相關設備，總投資金額預計為25億元，目標於2021年第2季完工，第3季開始生產離岸風塔、及浮動式風機，預計全產能可望達到16萬公噸，供應台灣及亞太區風電市場，奠定台灣成為亞太風電供應中心的基礎；此舉可望為樺晟與世紀鋼帶來營運動能。