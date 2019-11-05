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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

拚年底搶電動機車補助 12月31日前需付清車款完成領牌

2019-11-05 15:50經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

電動機車要快，補助明年大縮水！經濟部工業局針對電動機車補助逐年減少政策已經拍扳，2020年的新購電動機車從1萬元減至7,000元，環保署補助政策也將調整為取消明年電動機車新購的3000元補助。

有計畫新購電動機車的民眾，搶補助記得一定趕在今年底前，經濟部工業局副局長楊志清表示，只要在今年12月31日完成購車行為，領好車牌，付清車款並持有發票，就適用今年的補助。

預估這兩項補助政策調整，影響最大是首購族，也可能衝擊明年電動機車市場銷售，影響電動機車業者發展方向。

關於電動機車的補助，目前可享補助有三塊，經濟部工業局不分新購或汰舊都補助1萬元、環保署新購補助3000元、汰舊則補助5000元，以及個地方政府的補助。

經濟部表示，電動機車補助方案調整，雖然今年下半年補助仍維持1萬元，含國產電池芯最高補助1.2萬元，但明年購車補助減為7,000元，國產電池芯則加碼由2,000元升為3,000元，二者合計最高補助降為1萬元，且110年及111年的電動機車補助還將逐年階梯式調降。

根據經濟部的資料顯示，關於電動機車補助今年編列17.58億元經費（包括充電站設施補助），預計帶動銷售16.22萬輛電動機車，明年編列13.73億元經費，補助約16.78萬輛電動車，累計近三年投入37.71億元，補助40.87萬輛電動機車。

此外，環保署「機車汰舊換新補助辦法」也已定案，為鼓勵汰換老舊機車，明年起環保署將不再補助新購電動機車的3000元補助，只補助汰舊5000元，這還不包括地方政府可能減碼補助，首當其衝的是無車可汰的「首購族」，且電動機車的首購族高達七成。

電動機車經濟部環保

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