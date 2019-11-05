蔡總統：陸26條逼台灣接受一國兩制 答案是「不可能」

2019-11-05 15:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ？即時報導



蔡總統今（5）日強調，無論是中國大陸提出的「對台31項措施」或「26條措施」，都是在所謂「一國兩制」脈絡下提出來的方案，他們態度很堅定，意圖影響大選、逼迫台灣人民接受「一國兩制」，答案只有三個字「不可能」。

中國大陸日前公布、實施新一波對台26條措施，其中包含鼓勵台商前往投資5G等產業。蔡總統在臉書表示，在台灣的選舉期間，陸方新公布「26條措施」，讓人很自然聯想到，這就是意圖影響大選。

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蔡總統表示，無論是去年提出的對台31項措施或對台26條措施，用意非常清楚，就是企圖強推中國定調的「一國兩制台灣方案」，用意非常清楚，就是企圖強推中國定調的「一國兩制台灣方案」。