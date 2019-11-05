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基本工資調高 296萬勞工勞保投保薪資直接調高了

2019-11-05 15:08經濟日報 記者陳素玲／即時報導

基本工資將在明年1月1日起調升，適用基本工資勞工，無論是勞保投保薪資勞退月提分級表都應跟著調整。勞動部表示，配合基本工資月薪調整，已經公告修正「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，請各事業單位提前準備調整作業，勞保局將會逕予調高原本適用基本工資分級表勞工，預估勞保有296萬勞工、勞退122萬名勞工。

基本工資將在明年調升，時薪由現行150元調高到158元、月薪由23,100元調為23,800元。配合基本工資調高，勞保投保薪資分級表第一級將從23,100元修正為23,800元、勞退月提繳分級表新增第20級23,800元。

勞動部表示，凡是目前工資未達到上述金額的事業單位，明年起都要調高工資，其中按月計酬勞工，不得低於23,800元；按時計酬者則不得低於158元；按日計酬者的日薪，在法定正常工作時數內，不得低於158元乘以工作時數金額。此外，勞工加班費計算，也要按調升後的金額作為計算基礎。

明年基本工資調高後，勞保投保薪資分級表及勞退提繳分級表都會調整，勞保局表示，會在明年2月寄給雇主1月的勞保及勞退提繳單時，將目前適用23,100元的勞工逕行調高勞保及勞退分級表，並且附上調整名冊，供雇主比對。

勞保局表示，目前適用勞保投保薪資23,100元者，勞保局會逕予調高到適用23,800元分級表；至於目前薪資在23,101至23800元者，目前適用的是24,000元薪資級距，這些勞工明年起可以調降到適用23,800元的級距，但不在勞保局逕調對象，雇主必須主動在今年12月底前主動向勞保局申報調整。

勞動部勞動保險司估算，勞保投保薪資和勞退月提分級表調整後，勞保影響人數約為296萬人、就業保險約為114萬人、勞退則約有122萬人；基本工資調升後帶動保費收入、勞退提撥，每年勞保費增加25億元、就業保險0.9億元、勞退6.1億元。

勞保投保薪資勞退

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