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台灣醫材出口逆勢成長 250家醫材商赴德參展

2019-11-05 15:08聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

台灣醫材產業不斷成長。依據工研院針對台灣醫療器材產業調查顯示，2018年醫材產值年增率將持續成長5.4~6.2％，產值上看1100 億元。預計台灣2019年醫療器材產值約可達1206.6億新台幣，較前一年成長8.2%。台灣醫材公會及外貿協會將領軍醫材業者前往德國參展，推廣台灣醫材產業。

MEDICA為全球醫療器材指標性的展覽會，去年共有來自全球130國6186家醫療器材廠商參展。今年，由台灣醫療暨生技器材工業（簡稱醫材公會）與中華民國對外貿易發展協會（簡稱外貿協會）領軍253家廠商前往參展，提升台灣醫材產業在國際的能見度。

醫材公會理事長洪盛隆表示，由於台灣具有資通訊科技與醫療技術服務之全球兩大頂尖指標性成就，ICT產業結合醫療器材輔以台灣完善的醫療機構試驗，許多創新醫材商開發出獨創產品。

他舉例，台灣目前已生產出脊椎損傷復健機器人，藉由穿戴式機器人對全身或半身癱瘓的臥床病人，透過感測器監測病人的狀況，並給予電流和壓力刺激。洪盛隆表示，透過這次的參展，讓國外醫療產業也看到台灣的技術和創新能力，並藉由媒合交流拓展商機。

外貿協會副秘書長王熙蒙表示，我國是以出口為導向的國家，但受中美貿易和英國脫歐等不確定因素影響，我國最有競爭力的電子零組件前三季成長率都下滑。但醫療器材卻異軍突起，呈現正成長，可見我國醫療器材產業的實力。因此除了率領醫材廠商前往參展，外貿協會也規畫台灣精品館，展出獲得台灣精品獎的33件智慧醫療產品，以吸引國際業者注意。

洪盛隆表示未來醫材公會及外貿協會將持續組團參加各國際醫材展，提升我國醫材產業競爭力。

台灣醫材公會及外貿協會將領軍醫材業者前往德國參展，推廣台灣醫材產業。記者楊雅棠／...
台灣醫材公會及外貿協會將領軍醫材業者前往德國參展，推廣台灣醫材產業。記者楊雅棠／攝影
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醫材醫療器材外貿協會

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