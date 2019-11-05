台灣醫材出口逆勢成長 250家醫材商赴德參展

2019-11-05 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



台灣醫材產業不斷成長。依據工研院針對台灣醫療器材產業調查顯示，2018年醫材產值年增率將持續成長5.4~6.2％，產值上看1100 億元。預計台灣2019年醫療器材產值約可達1206.6億新台幣，較前一年成長8.2%。台灣醫材公會及外貿協會將領軍醫材業者前往德國參展，推廣台灣醫材產業。

MEDICA為全球醫療器材指標性的展覽會，去年共有來自全球130國6186家醫療器材廠商參展。今年，由台灣醫療暨生技器材工業（簡稱醫材公會）與中華民國對外貿易發展協會（簡稱外貿協會）領軍253家廠商前往參展，提升台灣醫材產業在國際的能見度。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

醫材公會理事長洪盛隆表示，由於台灣具有資通訊科技與醫療技術服務之全球兩大頂尖指標性成就，ICT產業結合醫療器材輔以台灣完善的醫療機構試驗，許多創新醫材商開發出獨創產品。

他舉例，台灣目前已生產出脊椎損傷復健機器人，藉由穿戴式機器人對全身或半身癱瘓的臥床病人，透過感測器監測病人的狀況，並給予電流和壓力刺激。洪盛隆表示，透過這次的參展，讓國外醫療產業也看到台灣的技術和創新能力，並藉由媒合交流拓展商機。

外貿協會副秘書長王熙蒙表示，我國是以出口為導向的國家，但受中美貿易和英國脫歐等不確定因素影響，我國最有競爭力的電子零組件前三季成長率都下滑。但醫療器材卻異軍突起，呈現正成長，可見我國醫療器材產業的實力。因此除了率領醫材廠商前往參展，外貿協會也規畫台灣精品館，展出獲得台灣精品獎的33件智慧醫療產品，以吸引國際業者注意。